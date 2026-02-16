[헤럴드경제=민성기 기자] 이부진 호텔신라 사장이 아들 학교의 학부모와 나눈 것으로 보이는 모바일 메신저 대화 내용이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

15일 다수의 온라인 커뮤니티에는 ‘이부진과 같은 학교 학부모가 공개한 카톡’이라는 제목으로 게시물이 게재됐다.

학부모 A씨는 이 사장과 호텔 민원 등과 관련해 대화를 나눈 뒤 해당 내용을 캡처해 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 것으로 전해졌다.

공개된 대화에 따르면 A씨 호텔 패키지 예약과 관련해 수영장 이용 가능 여부를 문의했다.

이에 이 사장은 일정과 카바나 예약 현황, 이용 가능 조건 등을 설명하며 상황을 안내했다. 특히 “어번아일랜드라고만 표기한 것은 세심하지 못했다”며 “이번 기회에 저희도 세심하지 못해서 개선하기로 했다. 불편한 것 있으시면 연락 주세요”라고 답하고 있는 모습이다.

이에 학부모 A씨는 “어쩜 이렇게 예쁘게 말씀해주시냐”며 “얼굴도 너무 예쁘고, 완전 팬이 됐다. 언니에게 입덕, 줄 안 서니 너무 좋을 뿐이다”라고 화답했다.

그러자 이 사장은 “얼굴 예쁘다니요. 제 나이에, 힐링 되네요. 당연히 해야 할 일인데요”라며 겸손한 반응을 보였다.

이 사장의 반응에 학부모 A씨는 “여러 가지 일 때문에 당연히 바쁠 텐데 너무 감동이었다”며 “보면 볼수록 참 겸손하고 여자가 봐도 너무 아름다운 이 언니가 정말 더 승승장구 했으면 좋겠다”고 느낌점을 전했다.

글을 본 네티즌들은 “재벌도 학부모로서 직접 응대한다는 점이 너무 신기하다”, “말투가 단정하다. 역시 그녀는 기품이 있다”, “저렇게 학부모들과도 스스럼없이 대하니 아들이 일반 학교에서도 잘 자란 듯”, “이부진도 학부모구나”, “바쁜 재벌도 아들 학교 학부모들이랑 교류하려고 저렇게 노력하네”, “말투가 다정하고 교양있다” 등 다양한 반응을 내놨다.

다만 일부 네티즌은 학부모 A씨가 호텔신라 고객센터가 아닌 이 사장에게 직접 문의한 것을 두고 ‘민폐’라고 지적했다. 한 네티즌은 “이 사장과 친분을 과시하려고 사적인 메신저 내용을 함부로 유출한 것은 경솔하다”고 비판했다.

한편 이 사장의 장남 임동현 군은 최근 2026학년도 서울대 경제학부 수시모집 전형에서 최종 합격한 것으로 알려졌다.

서울신라호텔은 미국 포브스 트래블 가이드가 발표한 ‘2026스타 어워즈’에‘에서 국내 호텔 가운데 처음이자 유일하게 ’글로벌 대표 호텔‘로 선정됐다.