[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 장윤정이 한해 주유비로만 수억원을 썼을 만큼 바빴던 과거를 회상했다.

15일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에서 장윤정은 강화도에서 허영만 작가와 만나 과거 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 장윤정은 23살 히트곡 ‘어머나’를 만났다며 “그 전엔 댄스가수였다. 강변가요제에서 대상 받고 ‘어머나’라는 노래를 받아 트로트가수로 재데뷔했다. 히트곡을 내기 힘든데 천운이었다”고 떠올렸다.

단숨에 정상급 가수로 떠오른 장윤정은 살인적인 스케줄을 감내해야 했다고 한다. 그는 “휴게소에 설 시간이 없었다. 픽 쓰러져 병원에 가면 항상 영양실조였다”고 말했다.

진행자 허영만이 “자동차도 주인을 잘못 만난 것 같다”고 하자, 장윤정은 “맞다. 2년 만에 폐차했다. 2년 정도 타면 차에서 이상한 소리가 났다”고 했다.

그는 “주변에서 말해준 건데 주유비만 1년에 2억5000만원 정도였다. 전국을 다 간 것 같다. 차가 다닌 길을 지도에 색칠하면 다 칠해졌을 것”이라고 설명했다.

이어 “나중에는 렌트를 했는데, 차를 반납하면 사용할 수 없는 상태가 돼서 렌터카업체에서 블랙리스트에 올렸다고 하더라”라며 웃었다.

어느덧 베테랑 가수가 된 장윤정은 삶에 대한 감사함도 잊지 않았다. 그녀는 “지금은 이제 얼마나 감사한지 알고 지내죠. 너네는 (엄마가 장윤정이라) 진짜 좋겠다. 라는 소리를 하게 되더라”라고 유쾌하게 덧붙여 현장에 웃음을 안겼다.

그는 ‘어머나’를 제대로 부를 수 있을 때까지 가수로 활동하는 것이 목표라고 했다. 장윤정은 “제 가수로서의 마지막을 생각한다면, ‘어머나’를 원래 음정으로 부를 수 있을 때까지만 가수 하자는 게 목표”라며 “나이 먹어서 반 키 내리고, 노래 이상하게 밀어서 부르고 싶지 않다”고 했다.

장윤정은 “’그럼 네 나이에 맞는 다른 분위기 있는 노래 부르면 되잖아’라고 하실 수도 있다”며 “콘서트를 하는 입장에서 ‘어머나’를 빼고 노래하고 싶지는 않다”고 했다. 그러면서 “그 노래로 가수가 됐기 때문에, 애기 때 불렀던 대로 웃으면서 그대로 부르고 싶다”며 “’어머나’를 잘 부를 수 있을 때까지 열심히 해보겠다”고 다짐했다.