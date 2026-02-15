국힘 “李대통령 본인 소유 아파트는 매각 거부” 민주 “국힘 다주택자 많아…부동산불로소득당” 조국 “대통령 부동산 개혁 방향 전적으로 공감”

[헤럴드경제=신대원 기자] 정치권이 설 연휴 초입인 15일 하루 종일 부동산 문제를 둘러싸고 난타전을 벌였다.

국민의힘이 이재명 대통령의 경기 성남시 분당구 소재 아파트 문제를 들먹이자, 더불어민주당은 장동혁 국민의힘 대표가 주택 6채를 보유한 다주택자라는 점을 때렸다.

먼저 포문을 연 것은 국민의힘이었다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 “이 대통령이 본인 소유의 분당 아파트를 ‘퇴직 후 돌아갈 주거용’이라며 매각 거부 의사를 분명히 했다”며 “사실상 ‘분당 사수’ 선언으로 들린다”고 밝혔다.

최 수석대변인은 이 대통령의 분당 아파트와 관련 2035년 정비 완료를 목표로 재건축이 추진되는데, 이 대통령의 2030년 6월 임기 종료 시점에는 공사가 진행 중일 가능성이 커 실거주가 어려운 상황이라면서 “퇴임 시점 실거주가 어려운 주택을 ‘퇴직 후 돌아갈 주거용’이라며 계속 보유하는 것이 과연 기준에 부합하는지 국민 앞에 설명해야 한다”고 말했다.

함인경 대변인도 같은 날 “이 대통령이 ‘1주택 비거주자’까지 문제 삼자 정부는 실거주하지 않는 1주택자에 대한 보유세·양도세 불이익 방안을 검토했고 현장의 분노는 들끓었다”면서 “그러자 이 대통령은 ‘내 집은 퇴직 후 돌아갈 집이니 비난은 사양한다’는 내용의 글을 올렸다. 참으로 기막힌 대응”이라며 날을 세웠다.

함 대변인은 “직장과 가족의 사정으로 잠시 집을 세 주고 타지에서 전·월세로 거주하는 1주택자들을 사실상 ‘투기 의심세력’으로 몰아세우더니, 비판이 거세지자 내놓은 해명이 고작 ‘나는 예외’라는 주장이라면 이는 특권의식의 고백이자 노골적인 이중잣대”라면서 “‘나는 되고 너희들은 안된다’는 식의 내로남불 정책으로는 신뢰를 얻을 수 없다”고 꼬집었다.

이 대통령이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 대통령 관저에 머물고 있는 만큼 현재 보유한 분당 아파트는 실거주 주택이 아니라는 지적에 대해 “전 1주택으로, 직장 때문에 일시 거주하지 못하지만 퇴직 후 돌아갈 집이라 주거용”이라며 “대통령 관저는 제 개인 소유가 아니니 저를 다주택자 취급하지는 말아 달라”고 언급한 대목을 겨냥한 것이다.

이 대통령은 1998년 경기 성남시 분당구 양지마을 금호1단지 아파트를 매입해 현재 보유 중이다.

민주당은 국민의힘이 대통령 메시지를 정쟁의 빌미로 삼아 부동산 불로소득을 옹호한다며 역공에 나섰다.

김현정 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “국민의힘이 대통령을 시정잡배에 비교하고, 대통령의 메시지를 말장난으로 치부하는 등 상식 밖의 작태를 벌이고 있다”면서 “저열한 표현까지 동원하며 국민이 선출한 대통령을 공격하는 모습 이면에 ‘내 다주택은 반드시 내가 지킨다’는 집념이 느껴진다”고 비판했다.

이어 “장 대표는 주택 6채를 보유한 다주택자이고, 국민의힘 국회의원 10명 중 4명은 다주택자로 모두 42명이나 된다”며 “본인들 다주택에는 ‘입꾹닫’하고 1주택자인 이 대통령이 퇴임 후 돌아갈 하나 있는 집을 팔지 않는다고 비난하는 모습은 경이로울 정도”라고 꼬집었다.

특히 김 대변인은 국민의힘이 지지율 저하 속 당명 개정을 추진 중이라는 점을 겨냥해 “국민의힘이 당명 개정을 준비하며 여러 안들을 검토하고 있다고 하니 제1야당의 고민을 덜어드리는 차원에서 당명 하나 추천드린다”면서 “국민의힘이 지키고자 하는 가치와 당의 지향점을 온전히 담았다. ‘부동산불로소득지킨당’”이라고 비꼬기까지 했다.

그러자 국민의힘은 즉각 유감을 표명하고 투기는 차단하되 정상적인 재산 형성까지 적으로 돌려서는 안 된다며 재반박에 나섰다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 같은 날 오후 논평에서 “민주당이 일부 국민의힘 의원의 다주택 보유 사실을 침소봉대해 당 전체를 ‘부동산 불로소득 수호세력’으로 몰아가고 있는 행태에 대해 강한 유감을 표한다”고 밝혔다.

이어 “민주당의 이 같은 공세는 상대를 먼저 오염시켜 놓고 논쟁의 장을 차단하려는 전형적인 ‘우물에 독 타기’ 정치”라며 “낙인을 찍어 왜곡된 프레임을 씌운 뒤 반론 자체를 도덕적으로 봉쇄하는 방식”이라고 비판했다.

최 원내수석대변인은 계속해서 “다주택을 무조건 죄악시하는 구호는 시장을 안정시키지도, 국민을 통합하지도 못한다”면서 “부동산 문제는 분노의 언어로 풀 사안이 아니다”고 지적했다.

이런 가운데 조국혁신당도 부동산 논쟁에 참전했다.

조국 조국혁신당 대표는 이날 페이스북에 “이 대통령의 부동산 개혁 방향에 전적으로 공감한다”며 “대통령의 발언은 그동안 제가 일관되게 강조했던 토지공개념과 같다. 조국혁신당이 준비한 신토지공개념 3법의 방향과도 일치한다”고 적었다.

조 대표는 특히 이 대통령이 공론화에 나선 다주택자 대출 연장 중단 문제와 관련 “그동안 없었던 강력한 개혁 방향”이라면서 “신속한 공급대책 효과를 기대할 수 있다”고 평가하기도 했다.