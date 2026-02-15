2014년 유럽 시장 진출 後 91만대 판매 아이오닉·EV 시리즈 판매 호조…전년 대비 50% 급증

[헤럴드경제=안효정 기자] 전동화 전환이 빠르게 진행 중인 유럽 시장에서 현대차·기아가 올해 상반기 중 전기차 누적 판매 100만대를 돌파할 것으로 예상된다.

15일 현대차그룹에 따르면 현대차·기아는 2014년 유럽에서 쏘울EV 판매를 시작한 이후 지난해까지 총 91만5996대를 판매한 것으로 집계됐다.

현대차·기아는 2021년 유럽 전기차 시장에서 13만5408대를 팔아 처음으로 연간 전기차 판매 10만대를 돌파했다. 2022년과 2023년에도 각각 14만3460대, 14만7457대의 판매량을 기록하며 지속적인 성장세를 나타냈다.

2024년에는 독일 등 주요 유럽 국가의 전기차 보조금 축소 및 경기 침체 우려로 판매량이 12만1705대로 줄었지만, 지난해에는 아이오닉9, EV4, EV5 등의 신차 효과로 판매량이 다시 18만3912대로 늘었다. 전년 대비 50% 넘는 증가율로, 역대 최다 판매량이다.

두 브랜드가 지난해 월평균 1만5000대 이상을 유럽에서 판매한 것을 고려하면 올해 상반기 현대차·기아는 유럽 전기차 시장에서 누적 판매 100만대를 달성할 가능성이 크다.

유럽 전기차 시장은 2024년 잠시 성장세가 주춤하다 지난해부터 다시 활기를 띠고 있다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 지난해 연간 전기차 판매량은 258만5187대로 전체의 19.5%를 차지했으며 지난해 12월에는 전기차 판매량이 휘발유를 처음으로 추월했다.

현대차·기아는 수요 회복세를 보이는 유럽 전기차 시장에서 E-GMP 기반 전용 전기차를 중심으로 경쟁력을 끌어올려 올해 연간 판매량 20만대를 돌파하겠다는 목표다.

현대차·기아는 현재 14종의 전기차를 유럽에 판매 중인데 전용 전기차가 10종으로 과반을 차지한다. 현재 판매되는 전용 전기차는 현대차 아이오닉5, 아이오닉5N, 아이오닉6, 아이오닉9 등 4종, 기아는 EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, PV5 등 6종이다.

현대차·기아의 전용 전기차 판매량은 지난해 12만232대로, 전체 전기차 판매의 65%가량을 차지한다. 여기에다 소형차 선호도가 높은 유럽 고객 선호에 맞춰 올해 아이오닉3와 EV2가 출시될 예정이라 전용 전기차는 12종으로 늘어날 예정이다.

현대차·기아 관계자는 “유럽의 전동화 전환 속도가 빨라지고 있는 만큼 글로벌 자동차 브랜드 간 전기차 경쟁이 치열해지고 있다”며 “소비자 니즈에 맞는 다양한 전기차를 출시해 점유율을 끌어올리겠다”고 말했다.