[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단이 14일(현지시간) 주력 종목 쇼트트랙에서 은메달을 하나 추가했다. 이번 대회 대한민국 선수단의 5번째 메달이다.

황대헌(강원도청)은 이날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 1,500ｍ 결승에서 2분 12초 304의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드·2분 12초 219)에 이어 두번째로 결승선을 통과해 은메달을 획득했다.

8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달)을 시작으로 한국은 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달)과 스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고·금메달), 쇼트트랙 남자 1,000ｍ 임종언(고양시청·동메달)에 이어 황대헌이 시상대에 올랐다.

2018 평창 동계 올림픽 남자 500ｍ 은메달, 2022 베이징 대회 남자 1,500ｍ 금메달과 남자 5,000ｍ 계주 은메달을 땄던 황대헌은 3개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

이 종목에선 신동민(화성시청)이 4위(2분 12초 556)에 올랐고, 우승 후보로 꼽힌 임종언은 준준결승에서 미끄러져 넘어지면서 탈락했다.