“국방부, 앤트로픽사 ‘클로드’ 사용” 보도

[헤럴드경제=서정은 기자] 미국 정치매체 악시오스는 지난달 미군이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하는 과정에서 인공지능(AI)을 활용해 군사작전을 수행했다고 13일(현지시간) 보도했다.

악시오스는 사안에 정통한 두 소식통의 말을 인용해 앤트로픽사의 AI ‘클로드’가 ‘확고한 결의’(Operation Absolute Resolve) 작전에 사용됐다고 전했다.

클로드는 구글과 아마존의 지원을 받는 미국의 스타트업 앤트로픽이 개발한 AI다. 미국 국방부는 군사작전시 혼돈스러운 상황에도 실시간으로 전해지는 데이터를 신속하게 처리하는 능력을 높게 평가한 것으로 전해졌다.

악시오스가 인용한 소식통들은 클로드가 작전을 준비하는 단계뿐 아니라 작전 수행 중에도 사용됐다고 말했다. 마두로 체포 과정에서 마두로 대통령을 경호한 쿠바 경호대와 베네수엘라군은 수십명이 사망했으나 미군에선 사망자가 나오지 않았다.

앤트로픽은 평소 ‘안전하고 윤리적인 AI’를 표방하며 자사 모델이 살상 무기 개발이나 폭력적인 군사 작전에 직접적으로 사용되는 것을 제한하는 엄격한 가이드라인을 유지해 왔다.

앤트로픽의 대변인은 마두로 축출 작전에서 클로드가 사용됐는지를 묻는 악시오스의 질문에 “클로드나 다른 AI 모델이 기밀 여부와 관계없이 특정 작전에 사용되었는지에 대해서는 언급할 수 없다”고 답했다.

미 국방부는 AI를 적극적으로 활용하는 방안을 추진 중이다. 피트 헤그세스 국방장관은 “전쟁을 수행하는 것을 허용하지 않는 AI 모델은 채택하지 않을 것”이라면서 적극적으로 AI를 군 작전에 수행할 뜻을 내비쳤다. 미 국방부는 오픈AI, 구글, xAI 등과 관련 논의를 진행 중인 것으로 전해졌다.