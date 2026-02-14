민주당과 합당 과정 양당 갈등 거론 “‘뮨파’와 ‘손가혁’류의 비방 되살아나”

[헤럴드경제=서정은 기자] 조국 조국혁신당 대표가 14일 더불어민주당과의 합당 논의 과정에서 생긴 양당 간 갈등을 두고 “민주진보진영의 사람 소중한 줄 알아야 한다”며 “비판을 하더라도 할퀴고 후비지는 말자”라고 말했다.

조 대표는 이날 페이스북을 통해 “윤석열 일당의 내란을 이겨내고 맞이하는 첫 설 연휴”라며 “대선 시기 이재명 후보 당선을 위해서, 그리고 이재명 정부 출범 이후 각종 개혁을 추진하기 위해서 힘을 모았다”고 적었다.

조 대표는 정청래 민주당 대표의 합당 제안 이후 생긴 분란을 언급하며 “ 연대와 단결의 언어가 사라지고, 분열과 적대의 언어가 기승을 부린다”며 “과거 문재인만 옹호하고 이재명을 악마화했던 ‘문파’는 결국 윤석열을 지지하는 ‘뮨파’가 되었다”고 했다.

또 “문재인을 극한으로 공격하며 이재명만을 지지했던 ‘손가혁(손가락혁명군)’은 폐해가 심하여 이재명의 권유로 해산했다”고 말했다.

그러면서 “합당 논란은 종결되었지만, 논쟁 국면에서 ‘뮨파’와 ‘손가혁’류의 비방과 공격이 되살아났다. 합당을 지지하는 발언을 했다고 유시민도 ‘반명(반이재명계)’이 되더라”고 했다.

조 대표는 조국혁신당의 ‘토지공개념’ 추진에 대해 “좌파 사회주의 정책이 되더군요”라며 “이런 행태 뒤에는 반드시 정치적 목적과 이익이 있다. 그러나 이재명 대통령에게는 아무런 득이 되지 않는다”고 적었다.