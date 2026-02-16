한국주택정비사업조합협회 표준급여(안) 발표

조합원 수에 따라 月441만원~528만원 권고

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 일대. [연합]
[헤럴드경제=김희량 기자] 올해 정비사업 조합장의 월 평균 급여는 441만원~528만원(상여급 400% 별도) 수준으로 제시됐다.

16일 한국주택정비사업조합협회은 최근 2026년 주택정비사업 조합 상근임직원 표준급여(안)을 발표하며 조합원 수가 1000명 이상인 조합의 조합장의 표준급여는 528만원으로 권고한다고 밝혔다.

2026년 주택정비사업 조합 상근임직원 표준급여(안). [한국주택정비사업조합협회 보고서]]
조합장의 급여는 조합원 수에 따라 다르게 권고됐다. 표준급여(안)에 따르면 규모별로는 ▷300명 미만 441만원 ▷500명 미만 464만원 ▷700명 미만 487만원 ▷1000명 미만 507만원이다.

협회는 “최근 경기 흐름 및 건설경기 전망, 물가상승률 등 현실성을 고려해 올해 공무원 임금인상률 3.5%에서 3%의 인상률을 적용한 결과”라며 “조합의 특성 및 자금조달 상황에 따라 제시된 안에서 일정비율 증액 또는 감소가 필요하다”고 덧붙였다.

조합의 월 사무실 운영비(상근임직원 급여 포함)는 2000~2500만원(46.7%, 1위) 수준으로 파악됐다. 2500~3000만원인 곳은 20%, 3000만원 이상인 곳은 16.7%였다. 1000만원 미만인 곳은 3.3% 비중으로 나타났다. 2025년 기준 조합의 상근인원 수는 ‘3명’인 곳이 40%로 가장 많았다. ‘2명’인 곳은 33.4%, 4명인 곳은 20%였고 ‘1명’, ‘5명’인 곳은 각각 3.3%에 불과했다.

조합의 1일 평균 근무 시간은 8~10시간(56.7%)이라는 응답이 가장 많았고 6~8시간(30%), 10~12시간(10%), 12시간 이상(3.3%)이라는 응답이 뒤를 이었다. 급여 체불 경험은 76.7%가 ‘없음’으로 나타났다. 다만 ‘가끔있음(16.7%)’, ‘자주있음(3.3%)’를 포함해 현재 급여중단(3.3%)인 곳도 있어 운영 상황이 좋지 못한 조합이 존재하는 것으로 파악됐다. 급여 체불 기간의 경우 4~6개월(44.4%)이 가장 많았으며 ‘10~12개월’, ‘1년 이상’인 비율도 각각 11.1%에 달했다.

협회는 지난해 65개 조합의 조합운영비 예산(안) 승인 결과와 설문조사지 응답지를 포함해 총100곳의 추진위 및 조합의 급여실태에 대한 조사 결과도 발표했다. 응답자의 67%는 2025년 급여가 동결됐고 26.7%는 증가했다고 답했다. 급여 만족도 측면에서는 응답자의 절반이 넘는 66.7%가 불만족한다고 답했다.

이직을 고려한다고 응답한 비율은 가끔 있음(43.3%, 1위)이 별로 없음(40%, 2위)에 비해 소폭 높았다. 이직 고려 이유로는 과중한 스트레스(73.3%)가 손꼽혔고 낮은 임금(16.7%), 기타(6.7%), 불투명한 사업(3.3%)이 뒤를 이었다.

받고 싶은 급여 수준(희망급여) 관련 자료. [한국주택정비사업조합협회 보고서]
2025년 월 급여의 경우 조합장 10명 중 4명이 ‘400만원~500만원 미만’을 수령한 것으로 파악됐다. ‘500만원~600만원 미만’인 경우는 20.3%, ‘600만원 이상’인 곳은 5.4%로 나타났다. 반면 ‘300만원~400만원 미만’인 경우는 27%, ‘200만원~300만원 미만’인 곳은 4.1였다. 조합장의 절반 이상은 ‘600만원 이상’ 수령을 원하다고 답했다. 응답의 100%는 최소 400만원 이상을 수령하기로 원하는 것으로 나타났다.

조합의 월 운영비 조달 방법은 1위가 시공사 대여금(53.4%)였다. 허그보증 대출, 분양수입, 신탁방식으로 조달 등 기타가 33.3%로 2위를 차지했다.

보고서는 “해당 조사는 전국 699개소 주택정비사업조합(추진위) 대표자 및 상근 임직원을 대상으로 지난해 11월 진행됐고 응답지 회신은 35개소(회신율 5%)에 불과해 응답률은 저조하다”면서도 “있는 그대로의 결과 발표에 중점을 뒀다”고 덧붙였다.


