2026년형 LG 시네빔 큐브 1.49kg로 이동 용이 자동화면맞춤 기능으로 벽이 곧 디스플레이 협소 면적서도 120인치 대형 화면 구현 가능

[헤럴드경제=박지영 기자] ‘LG 시네빔 큐브를 사용하고, 로망이 이뤄졌다.’

한때 자취방에 빔 프로젝터로 영화와 드라마를 보는 게 로망이었던 적이 있다. 벽 한 면을 스크린 삼아 불을 끄고 영화를 틀어놓으면, 그 순간만큼은 극장이 부럽지 않았다. 문제는 ‘그 순간’에 도달하기까지의 과정이었다.

빔 프로젝터는 생각보다 손이 많이 갔다. 높이를 맞추기 위해서 삼각대를 따로 구매해야 했고, 선명하지 못한 화질 때문에 스크린을 설치해야 하는 번거로움이 있었다.

가장 큰 불편함은 투사각을 맞추는 일이었다. 원하는 화면 크기를 맞추기 위해 본체를 이리저리 옮기다 보면, 영화 시작 전부터 진이 빠졌다. 셋업에만 30분이 훌쩍 넘는 날도 있었다. 낭만을 즐기기 전부터 진이 빠지기 일쑤였다.

결국 편의성을 택해 42인치 스마트 모니터에 스탠드를 결합한 이른바 ‘삼탠바이미’를 들였지만, 이번엔 ‘이동’이 문제였다. 방에서 거실로, 거실에서 침대로 옮길 때마다 다시 자리를 잡아야 했다. 은근히 큰 화면이라 모서리에 찍혀서 패널이 나가진 않을지 괜히 조마조마했다.

그렇게 로망은 점점 멀어졌고, 콘텐츠는 다시 6.7인치 스마트폰 화면 속으로 돌아갔다.

하지만 2026년형 LG 시네빔 큐브를 사용하고 로망을 이뤘다. 가로 8cm, 세로·높이 13.5cm, 무게 1.49kg로 한 손으로도 가뿐하게 옮길 수 있었다. 특히 360도 회전형 손잡이는 이동 손잡이이자 거치대 역할을 동시에 해냈다. 삼각대를 따로 살 필요가 없다.

가장 인상 깊었던 건 ‘자동화면맞춤’ 기능이다. 전원을 켜자마자 화면 각도와 수평을 스스로 보정한다. 좁은 자취방에서도 최대 120인치까지 구현된다. 예전처럼 벽과 거리 계산을 하며 본체를 밀고 당길 필요가 없다.

기존 빔 프로젝터로는 절대 구현되지 않을 투사각도에서도 LG 시네빔 큐브는 수평 화면을 만들어냈다. 벽과 LG시네빔 큐브 간격이 좁아도 사용하기에 아무런 지장이 없었다. 더 이상 렌즈 시프트나 키스톤 기능 등을 따지면서 빔 프로젝터를 구매할 이유가 없어진 것이다.

화질도 기대 이상이다. 최대 600안시루멘 밝기에 RGB(적·녹·청) 레이저 광원을 적용해 색감이 또렷하다. 45만대 1 명암비로 영화 속 장면을 선명하고 입체감 있게 구현해낸다.

스크린은 벽으로 충분하다. 벽에 콘센트나 작은 굴곡이 있어도 영상에 크게 방해되지 않았다. 벽 색상에 맞춰 컬러까지 선택할 수 있어 색깔있는 벽지라도 전혀 거슬리지 않는다. 시네빔 하나만 있으면 벽이 곧 TV가 되는 셈이다.

사운드 출력은 4W. 별도 스피커 없이도 방 안을 채우기엔 부족하지 않았다. 전원을 켜면 TV처럼 바로 OTT(동영상 스트리밍 서비스) 서비스에 접속할 수 있고, 미라캐스트와 에어플레이도 지원한다. 운영체제는 웹OS 24로 업그레이드됐고, 향후 소프트웨어 업데이트도 지원된다.

무엇보다 좋았던 건 ‘귀찮지 않다’는 점이다. 전원 버튼을 누르고 몇 초만 지나면 바로 콘텐츠에 몰입할 수 있다. 영화 한 편 보려다 지치는 일은 더 이상 없다.

출하가 기준 159만원이라는 가격은 만만치 않다. 하지만 제품 커버, 스탠드, 배터리 등 전용 액세서리도 다양하게 출시돼 있어, 공간과 취향에 맞춰 꾸밀 수 있다. 단순한 영상 기기를 넘어 ‘빔테리어’ 아이템으로 활용할 수 있다.