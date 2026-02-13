개업 1주년 맞아 장위2동 어르신 대상 나눔... 어르신일자리 참여자 직접 조리해 의미 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구 장위동에 위치한 ‘할매정국밥’이 개업 1주년을 맞아 지역 어르신들을 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.

지난 2월 11일 할매정국밥은 장위2동 어르신들을 대상으로 콩나물국밥 나눔 행사를 열었다. 이번 행사는 지난 1년간 지역 주민들의 성원에 감사의 뜻을 전하고, 지역사회와 함께하는 식당으로서의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 어르신일자리 참여자와 지역 어르신들이 함께했다. 콩나물국밥을 직접 조리한 어르신일자리 참여자는 “일자리 활동을 하면서 이렇게 뜻깊은 행사에 함께 할 수 있어 보람을 느낀다”며 “어르신들께 따뜻한 한 끼를 전해드릴 수 있어 마음이 든든하다” 고 말했다.

또한 콩나물국밥을 전달받은 한 어르신은 “추운 날씨에 이렇게 챙겨주니 정말 고맙다”며 “국밥 한 그릇에 마음까지 따뜻해진다”고 웃으며 말했다.

할매정국밥 관계자는 “지난 1년 동안 많은 분들의 응원 덕분에 가게를 이어올 수 있었다”며 “작은 정성이지만 어르신들께 따뜻한 한 끼로 감사의 마음을 전하고 싶었다” 고 밝혔다.

이승로 성북구청장은 “지역의 작은 식당이 개업 1주년을 맞아 어르신들을 위해 나눔을 실천한 점이 의미 있다” 며 “특히 할매정국밥은 어르신일자리 사업 참여 어르신들이 직접 조리에 참여해 나눔에 동참한 점이 더욱 의미 있다”고 말했다.

할매정국밥은 성북시니어클럽이 수행기관으로 운영하는 어르신일자리 사업장으로, 어르신일자리 참여 어르신들이 직접 국밥집 운영에 참여하고 있다. 어르신일자리 사업은 어르신들의 소득 보전은 물론 사회참여 기회를 확대하고, 지역사회와의 연계를 통해 활기찬 노후 생활을 지원하는 사업이다. 성북구와 성북시니어클럽은 앞으로도 지속 가능한 어르신일자리 창출과 지역사회 공헌 활동을 이어갈 계획이다.