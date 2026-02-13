하이엔드 리빙관 핵심 입점…최상위 매트리스 라인업 체험 제공 출시 2년 만 매출 300억원·월 판매 300개 돌파…프리미엄 수요 확대 트윈슈퍼싱글 프레임 ‘하우티’ 등 신규 제품 함께 전시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스 침대가 현대백화점 무역센터점에 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업스토어를 열고 프리미엄 매트리스 시장 공략을 강화한다.

시몬스는 서울 강남구 현대백화점 무역센터점 4층 하이엔드 리빙관에 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업스토어를 오픈했다고 밝혔다. 해당 공간은 최고급 가구 브랜드가 집결한 핵심 리빙 구역으로, 프리미엄 침대 수요층을 겨냥한 전략적 입점이라는 설명이다.

시몬스 침대의 최상위 라인인 뷰티레스트 블랙은 특급호텔 스위트룸 침대로 알려진 초프리미엄 제품군이다. 출시 2년 만인 2018년 매출 300억원을 기록했으며, 2023년에는 월 판매량 300개를 처음 돌파하는 등 성장세를 이어가고 있다.

이번 팝업스토어에서는 최고가 모델 ‘켈리’를 비롯해 ‘로렌’, ‘브리짓’ 등 주요 매트리스 라인업을 직접 체험할 수 있다. 여기에 트윈슈퍼싱글 사이즈 프레임 ‘하우티’와 패브릭 소재 프레임 ‘라시드’ 등 신규 및 인기 프레임도 함께 전시돼 소비자 선택 폭을 넓혔다.

뷰티레스트 블랙에는 시몬스 고유의 바나듐 포켓스프링 중 포스코산 삼중 나선 구조의 어드밴스드 포켓스프링이 적용돼 정교한 지지력과 안정적인 수면 환경을 구현한다. 또한 이탈리아 이탈펠트로사의 특수 부직포 포켓 커버를 사용해 스프링 소음을 줄이고 내구성을 높였다. 팝업 현장에는 스프링 내구성 시험기를 설치해 국가 공인 기준을 상회하는 시몬스의 품질 테스트 과정도 확인할 수 있다.

시몬스는 팝업스토어 오픈을 기념해 구매 금액대별 사은품 증정 행사도 진행한다. 사은품은 한정 수량으로 조기 소진될 수 있다.

한편 시몬스 침대는 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스 생산, 국가 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 ‘국민 매트리스 4대 안전 키워드’를 충족하며 안전성과 친환경 기준을 강화하고 있다.