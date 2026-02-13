송영길 소나무당 대표 무죄...인천계양을 보궐선거 출마 또는 서울시장 출마설 제기돼 주목

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 전당대회 ‘돈 봉투 살포’ 의혹과 불법 정치자금 수수 혐의로 기소된 소나무당 송영길 대표가 13일 2심에서 무죄가 나오면서 정치권 시선이 집중되고 있다.

송 대표는 13일 무죄 핀결을 받으면서 민주당 복당 방침을 밝혀 서울시장 선거에도 어떤 영향이 미칠지 주목된다.

송 대표는 이날 페이스북을 통해 “항소심 재판부는 저에 대한 모든 공소사실에 대해 무죄를 선고했다”며 “정해진 절차에 따라 소나무당을 해산하고 민주당으로 복당하겠다”고 말했다.

이어 “3년 전 제가 민주당을 떠났던 이유는 분명했다. 돈 봉투 사건으로 당시 이재명 대표와 당에 부담을 드리지 않기 위함이었다”며 “그 핵심 사안이 사법적으로 명확히 정리된 지금, 민주당으로 돌아가는 것은 지극히 당연한 선택”이라고 했다.

이에 따라 송 대표가 민주당 복당할 경우 인천 계양을 보궐선거 또는 지난번 서울시장 출마 실패를 만회하기 위해 출마할 가능성도 배제하기 어려워 보인다.

송 대표와 가까운 정치권 관계자는 “송 대표가 이날 무죄 판결을 받음에 따라 정치권 움직임이 한결 가볍게 됐다”며 “인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 또는 서울시장 재출마 등 가능성도 배제하기 어려워보인다”고 전했다.