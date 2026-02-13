부산 아파트 분양가가 가파르게 오르면서 내 집 마련을 준비하는 수요자들의 부담도 커지고 있다. 이런 가운데 도심 핵심 입지에서 바로 입주가 가능하면서도 비교적 합리적인 실구매 조건을 내세운 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’이 대안 단지로 주목받고 있다.

부동산R114에 따르면 2025년 부산 평균 아파트 분양가는 3.3㎡당 3,024만원으로 집계됐다. 통계 작성 이후 처음으로 3,000만원을 넘은 수치다. 전년인 2024년 2,367만원과 비교하면 1년 사이 657만원이 올랐다. 이를 전용 84㎡(약 34평) 한 채로 환산하면 분양가가 4년 전보다 약 2억 2,338만원가량 높아진 셈이다. 2021년 부산 평균 분양가가 1,498만원이었던 점을 고려하면 4년 새 두 배 이상 오른 급등세다.

분양가가 빠르게 오르자 수요자들은 분양 타이밍과 단지 선택에 더욱 신중해졌다. 단순히 새 아파트라는 이유만으로 청약에 나서기보다 입지와 상품성은 물론 금융 혜택과 실입주 가능 시점까지 꼼꼼히 따지는 분위기다.

이런 흐름 속에서 고분양가 기조에 부담을 느끼는 실수요자들이 상대적으로 초기 부담을 줄일 수 있는 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’에 관심을 보이고 있다. 입지와 상품성, 그리고 고객 친화적 조건을 고루 갖춘 단지로 평가받으며 현장 홍보관에 실수요자는 물론 투자 목적 방문까지 이어지며 연일 많은 상담이 진행되고 있는 것으로 알려졌다.

실수요자의 초기 자금 부담을 덜기 위해 1차 계약금 1천만원 정액제를 시행하고 잔금 지원 등의 조건을 마련했다. 발코니 확장과 시스템에어컨, 현관중문, 붙박이장 2개소 등도 전 품목 무상 제공해 옵션 비용 부담을 줄였고 주방, 조명, 거실 마감 등이 특화 설치되어 추가 인테리어가 불필요하다. 또한 롯데 하이마트, 한샘 등 롯데그룹 관계사의 특별 할인도 제공되어 입주 때 필요한 가전, 가구 구매 부담까지 덜었다는 평이다. 현장 홍보관에서는 이 밖에도 다양한 혜택이 추가로 제공되고 있어 방문 상담을 통해 구체적인 조건을 확인할 수 있다.

‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’은 부산지하철 2호선 가야역 바로 앞 초역세권 입지를 갖춘 복합주거단지다. 지하 4층부터 지상 43층까지 4개 동 규모로 들어서며 아파트 전용 59~84㎡ 725세대와 오피스텔 전용 52~69㎡ 80실 등 총 805세대로 구성된다. 남향 위주의 단지 배치와 판상형·타워형 혼합 설계를 통해 채광과 통풍을 고려했고 세대 내부에는 드레스룸, 팬트리, 파우더룸 등 수납과 동선을 강화한 특화 설계가 적용될 예정이다. 단지 내에는 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관, 맘카페 등으로 구성된 복합 커뮤니티 시설 ‘캐슬리안센터’도 조성된다.

생활 인프라도 풍부하다. 단지는 서면 생활권에 속해 롯데백화점과 롯데호텔, 서면 메디컬스트리트, 전포카페거리 등 서면 일대 상권을 가깝게 이용할 수 있다. 도보권에는 영어도서관과 수학문화관 등이 들어선 체험형 학습시설 부산글로벌빌리지가 있으며 서면 학원가 접근성도 좋아 교육 여건을 중시하는 수요자들의 선호가 높다는 평가다.

주변으로 대형 개발 호재도 잇따른다. 범천철도차량정비단 개발과 북항 재개발 사업, 문현금융단지 활성화가 동시에 추진되며 부산 도심권의 미래가치가 재평가되는 중이다. 도심을 가로막던 철도시설 이전이 본격화되면 범천 일대는 주거와 업무, 상업, 문화 기능이 결합된 복합 타운으로 재편될 예정이다. 여기에 북항 재개발과 금융 중심지 문현금융단지까지 더해지면 이 일대는 흔히 말하는 ‘골든 트라이앵글’ 핵심 축으로 부상할 전망이다. 가야역 롯데캐슬 스카이엘은 이 축과 인접한 입지에 자리해 장기적인 개발 수혜가 기대되는 단지로 꼽힌다.

분양 관계자는 “부산 전역에서 분양가가 빠르게 오르면서 수요자 사이에서는 더 늦기 전에 새 아파트를 마련해야 한다는 분위기가 강해졌다”며 “가야역 롯데캐슬 스카이엘은 도심 핵심 입지와 브랜드, 설계 완성도에 더해 소비자 부담을 고려한 조건까지 갖춰 고분양가 기조 속 합리적인 대안 단지로 관심이 높다”고 말했다.

한편 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’ 홍보관은 단지 내에 마련돼 있으며 샘플하우스도 함께 관람할 수 있다.