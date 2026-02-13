쇼트트랙 남자 대표팀 에이스 임종언(고양시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단에 네 번째 메달을 안겼다. 컨디션과 전략에서 모두 정상급 능력을 확인한 만큼, 주력 종목인 1500m 부문이 남아 있어 멀티 메달 획득의 청신호도 켜졌다.

임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ 결승에서 1분24초611의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드), 쑨룽(중국)에 이어 3번째로 결승선을 통과하며 동메달을 획득했다.

결승전에서 최하위로 달리던 임종언은 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 첫 번째 코너에서 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아)를 제치고 4위를 달렸다. 그 뒤 마지막 코너에서 윌리엄 단지누(캐나다)도 날밀기로 간발의 차로 제치며 3위로 결승선을 끊었다. 후미에 쳐져 있다가 막판에 치고 올라온건 준준결승과 준결승에서도 선보인 전략이다.

임종언은 시상식 후 “오늘은 나 자신을 믿고 자신감 있게 해보자는 생각했다”라며 “후회 없이 잘 치러서 이렇게 동메달이라는 결과를 얻어 기쁘다. 한편으로는 좀 아쉬움이 남는 경기였지만 한 발짝 더 성장하는 계기가 됐다”고 밝혔다.

임종언은 이로써 생애 첫 올림픽 무대에서 메달을 수확했다. 쇼트트랙을 포함한 빙상 종목에서는 이 대회 대표팀의 첫 메달이다.

메달밭 쇼트트랙에서 메달의 물꼬를 튼 에이스 임종언은 15일 주력종목인 개인전 1500m에서 다시 한번 입상을 노린다. 혼성계주와 1000m로 감을 잡은 만큼 더 좋은 성적이 기대된다. 메달획득에 실패한 황대헌도 입상을 노린다. 이날 여자 500m에서 입상하지 못한 최민정, 김길리는 같은 날 15일 역시 주력 종목인 여자 3000m 계주에 나서며 명예회복을 벼른다.

조용직 기자