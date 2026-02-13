헤럴드가 ‘WE HERALD!’ 비전을 실현할 인재를 모집합니다. 헤럴드는 Honesty(정직), Humanity(인간다움), Harmony(조화), Health(건강)라는 4대 핵심가치를 바탕으로, 급변하는 미디어 환경을 헤쳐나갈 디지털 DNA를 갖춘 인재를 찾습니다.

▶모집요강

※ 공통 응시자격: 국내외 4년제 정규 대학 이상 졸업자 또는 졸업예정자

※ 남자는 병역필 또는 면제자/ 해외여행 결격사유가 없는 자/ 채용검진에 결격사유가 없는 자

※ 영어 우수자-전문자격증 소지자 우대

※ 헤럴드경제 지원자의 경우 영어 성적 제출 필수(제2외국어 능력자 우대)

▶전형일정

① 원서접수 : 2026년 2월 2일(월) ~ 2월 22일(일) 24:00까지

② 서류전형 합격자 발표 : 2026년 3월 6일(금)

③ 콘텐츠 역량 평가Ⅰ: 2026년 3월 14일(토), 장소 및 시간은 서류전형 합격자 발표 시 공고

※이후 일정은 해당자에 한하여 추후 공지

▶지원방법

① 온라인 접수 : 헤럴드 채용 홈페이지에서 지원서 작성

② 입사 지원서 작성요령

-지원부문(헤럴드경제/코리아헤럴드)를 정확히 입력하여 주시기 바랍니다.

▶문의 : 총무인사팀