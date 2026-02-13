[헤럴드경제=함영훈 기자] 매우 드물고 신비로운 대자연의 서사를 목도하는 럭셔리 크루즈 여행이 등장해 눈길을 끈다. 일생에 몇 안되는 찬란한 순간, 바로 선상 개기일식 관측이다. 버킷 오브 버킷이다.

한진관광의 럭셔리 여행 브랜드 KALPAK는 오는 8월 ‘개기일식 크루즈’를 출항한다고 밝혔다.

150년의 유구한 헤리티지를 간직한 홀랜드 아메리카 라인의 플래그십, 로테르담호(Rotterdam)가 이 장엄한 항해의 주인공이다.

9만 톤급의 거대한 선체는 최고급 다이닝과 우아한 라운지를 품고 네덜란드와 노르웨이의 해안선을 따라 묵묵히, 그러나 세련되게 미끄러져 나간다. 이번 크루즈 여행은 총 10일 일정으로, 8월 8일(토) 단 1회 출발한다.

KALPAK은 선착순 4인에게 주어지는 100만 원 할인혜택부터, 선사 내 웹서핑과 이메일&뉴스 사이트에 접속할 수 있는 와이파이 패키지, 그리고 매일 15잔까지 자유롭게 즐길 수 있는 시그니처 음료 패키지 등을 선물한다.

여정의 시작은 대한항공 직항편으로 닿는 네덜란드 로테르담이다. 이곳에서 승선한 여행자들은 곧장 노르웨이의 심장부로 향한다. 빙하와 고산 마을이 어우러진 오다(Odda)의 동화 같은 풍경을 지나면, 세계에서 다섯 번째로 긴 하르당에르 피오르드가 그 광활한 자태를 드러낸다.

노르웨이 3대 트레킹 코스로 꼽히는 트롤퉁가의 위엄을 바라보며 나아가는 길은, 뾰족한 지붕들이 항구를 수놓은 ‘노르웨이에서 가장 아름다운 도시’ 알레순트로 이어진다. 아담한 항구 도시이자 바다로 뻗어나가는 듯한 전경을 자랑하는 이곳은 동화 속에 나오는 그림같은 집들이 줄지어 자태를 뽐낸다.

이번 항해의 정점은 알레순트의 부두를 떠난 뒤 마주하게 될 갑판 위 하늘에 있다. 사방이 트인 망망대해 위에서 맞이하는 개기일식은 육지에서의 그것과는 차원이 다른 압도감을 선사한다. 태양이 완전히 가려진 짧은 침묵의 시간, 크루즈의 정적과 바다의 일렁임은 여행자의 생애 가장 강렬한 기억으로 각인될 것이다.

우주의 축제가 끝난 뒤에도 대자연의 향연은 멈추지 않는다. 하늘을 찌를 듯한 산세에 둘러싸인 숨은 보석 올덴과 유럽 최대 규모의 빙하를 품은 노르드피오르드가 선상 너머로 스쳐 지나간다. 형형색색의 목조건물이 활기를 더하는 항구도시 베르겐을 거쳐, 운하의 낭만이 가득한 암스테르담의 거리를 끝으로 열흘 남짓한 대장정은 마침표를 찍는다.

KALPAK 크루즈그룹 허정민 매니저는 “이번 상품은 개기일식이라는 경이로운 현상과 북유럽의 대자연, 그리고 럭셔리 선사의 안락함을 단 하나의 여정에 담아낸 올인원 패키지”라며 “평생 잊을 수 없는 아름답고도 신비로운 기억을 남겨 드리겠다”고 전했다.

한편, KALPAK은 이번 여정 외에도 그린란드와 아이슬란드를 잇는 14일 크루즈 상품을 연이어 출발 확정하며 크루즈 여행의 새로운 지평을 열고 있다. 상세 정보는 한진관광 공식 홈페이지와 대표 전화를 통해 확인 가능하다.