[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 황보라가 공동구매(공구) 제품을 홍보하는 과정에서 교통사고를 연상시키는 부적절한 연출로 비판을 받고 있다. 이로 인해 과거 황보라의 음주운전 전력까지 재차 거론되면서 논란이 일고 있다.

황보라는 지난 11일 SNS에 마카다미아 공구를 홍보하는 영상을 올렸다. 영상에는 황보라가 야간에 운전을 하던 중 갑작스럽게 사고가 나는 듯한 긴박한 상황이 담겼다.

황보라가 비명을 지른 뒤 꺼낸 것은 바로 자신이 홍보하는 제품이었다. 그는 분위기를 반전시켜 “마카다미아 먹을래?”라고 환하게 웃어보였다.

더욱이 그는 “하와이 본사 마우나로아와 보라마켓이 직접 진행하는 공식 공구”라며 “맥주에 딱 좋은 고급 안주”, “다이어트 야식으로 딱”이라며 홍보 멘트를 덧붙였다.

하지만 이 같은 영상에 누리꾼들은 “교통사고를 연상시키는 영상을 왜 홍보에 쓰나”, “부적절한 홍보다”, “홍보 방식이 지나쳐 불편하다” 등의 반응을 보이고 있다.

이로 인해 황보라의 과거 음주운전 전력까지 재차 거론되고 있다.

그는 2007년 12월20일 서울 강남구청 네거리에서 술을 마시고 차량을 운행하다가 경찰에 적발된 바 있다. 당시 음주측정결과 혈중알코올 농도는 면허 취소에 해당하는 0.135%였다.

이에 “음주운전 전력이 있는데 운전대 잡고 사고 연출을 하느냐”, “경각심이 전혀 없는 것 같다”며 무리한 노이즈 마케팅에 대한 질타가 이어지고 있다.

그럼에도 불구하고 황보라는 이후에도 공구 제품이 전량 매진됐다며 관련 홍보 게시물을 잇따라 게재했다.

한편, 1983년생인 황보라는 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 차현우 워크하우스컴퍼니 대표와 오랜 열애 끝에 2022년 결혼했다. 2024년 5월에는 아들을 얻었다.