당초 목표액 3배인 43조원 투자 유치 오픈AI와 AI모델 경쟁·정책 대립

[헤럴드경제=김영철 기자] 인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’의 운영사 앤트로픽의 기업가치가 3800억달러(약 545조원)로 폭증했다. 지난해 9월 기록했던 1830억달러보다 약 5개월만에 갑절 이상으로 뛴 수준이다.

12일(현지시간) 앤트로픽은 싱가포르 국부펀드 GIC와 벤처투자사 코투가 주도한 시리즈G 투자를 통해 300억달러(약 43조원)를 조달했다고 밝혔다. 이는 애초 투자유치 목표액이었던 100억 달러는 물론이고 지난달 말 상향 조정한 목표액 200억 달러보다도 높은 수준이다.

이번 투자에는 블랙록, 블랙스톤, 피델리티, 골드만삭스, JP모건체이스, 모건스탠리, 세쿼이어캐피털, 카타르투자청(QIA) 등 금융기관과 벤처캐피털이 대거 참여했다.

이번에 발표된 투자액에는 지난해 11월 발표됐던 마이크로소프트와 엔비디아의 투자금도 포함됐다. 크리슈나 라오 최고재무책임자(CFO)는 “고객들은 클로드가 사업 운영에서 점점 더 핵심적인 역할을 하고 있다고 말한다”라며 “이번 자금 조달은 이와 같은 엄청난 수요를 반영하는 것”이라고 말했다.

앤트로픽은 자사의 연환산 매출이 2024년 1월 1억 달러에서 지난해 1월 10억달러로 늘었고, 지난달에는 140억달러(약 20조원)를 기록하는 등 매년 10배 이상 성장해왔다고 설명했다. 또 클로드가 주요 AI 모델 중 유일하게 아마존웹서비스(AWS)와 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저(Azure) 등 3대 클라우드 플랫폼에 모두 탑재돼 있다는 점도 강조했다.

앤트로픽의 기업가치 3800억달러는 경쟁 AI 기업 오픈AI의 5000억달러에 버금가는 수준이다.

영리화 등에 반대하는 오픈AI 출신들이 세운 앤트로픽은 AI에 대한 규제 정책 부분에서도 대립하고 있다.

앤트로픽은 AI에 대한 규제와 안전장치 마련을 요구하는 슈퍼팩(SuperPAC·특별정치활동위원회) ‘퍼블릭퍼스트액션’(Public First Action·공공우선행동)에 2000만달러(약 287억원)을 기부했다고 이날 밝혔다.

퍼블릭퍼스트액션은 ▷AI 모델의 투명성 강화 ▷강력한 연방 차원의 규제 마련 ▷AI 칩 수출 통제 ▷AI 기반 생물학무기·사이버공격 규제 등을 요구하는 정치활동을 벌인다. 특히 강력한 연방 차원 규제를 요구하면서도 각 주(州) 정부의 규제를 무력화하는 데 대해서는 반대 입장이라는 점에서 주 정부의 개별 규제를 차단하려는 도널드 트럼프 행정부의 행보에 정면으로 배치된다.

퍼블릭퍼스트액션은 모금 목표액을 5000만∼7500만달러(약 720억∼1080억원)로 잡고 있다고 미 경제방송 CNBC는 전했다. 이들은 아동 온라인 안전 관련 법안을 추진한 이력이 있는 공화당 소속 테네시주 주지사 후보 마샤 블랙번과 미국 AI 칩의 중국 수출 제한 법안을 발의한 피트 리키츠 상원의원(공화·네브라스카)을 지지하는 광고를 집행하고 있다.

앤트로픽은 “AI의 혜택을 누리면서도 위험을 통제하고, 미국이 AI 경쟁에서 앞서나갈 수 있도록 하는 유연한 규제가 필요하다”며 “이런 정책이 수립되는 동안 방관자로 남고 싶지 않다”고 이번 기부의 배경을 설명했다.

앤트로픽은 퍼블릭퍼스트액션이 요구하는 정책이 특정 정당을 위하거나 자사의 이익을 위한 것이 아니라며 “AI를 개발하는 기업은 공공의 이익에 기여하도록 보장할 책임이 있다”고 강조했다.

반면 오픈AI와 벤처 투자사 ‘앤드리슨 호로비츠’(a16z) 등이 중심이 돼 설립된 슈퍼팩 ‘리딩더퓨처’(Leading the Future·미래를 이끌다)는 규제를 연방 차원으로 일원화하고 주 정부의 개별 규제는 금지할 것을 주장하고 있다.

리딩더퓨처는 그레그 브록먼 오픈AI 사장 부부와 a16z의 마크 앤드리슨·벤자민 호로비츠 등이 각 1250만달러씩을 쾌척하는 등 1억2500만달러(약 1800억원)를 모금했다. 리딩더퓨처는 뉴욕주에서 AI 규제 입법을 주도한 알렉스 보어스 민주당 후보에 반대하는 정치광고를, 텍사스에서는 AI 규제 완화를 주장하는 크리스 고버 공화당 후보를 지원하는 광고를 집행했다.