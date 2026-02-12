[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 국가대표 양윤서(인천여방통고2)가 2026 아시아·태평양 여자아마추어선수권대회(WAAP) 첫날 선두에 나섰다.

양윤서는 12일(한국시간) 뉴질랜드 어퍼 헛의 로열 웰링턴 골프클럽(파72)에서 열린 대회 첫날 경기에서 보기 없이 버디만 8개를 잡아 8언더파 64타를 기록했다. 2위인 아리아나 라우(홍콩)와는 1타 차다.

1번 홀에서 출발한 양윤서는 첫 홀 버디에 이어 4번 홀(파5) 버디로 전반에만 2타를 줄였다. 후반 들어서도 10번 홀(파5)서 버디를 잡은 양윤서는 12~13번 홀의 연속 버디에 이은 15, 17, 18번 홀의 버디 추가로 1타 차 선두에 올랐다.

양윤서는 경기 후 “전반에는 이 정도 점수를 낼 수 있을지 몰랐다. 후반에 짧은 버디 퍼트가 들어가면서 좋은 성적을 낼 수 있었다”고 말했다. 이어 “이틀 동안 이 코스에서 연습 라운드를 했다. ‘잘 알아야 좋은 성적이 나온다’고 생각했다”며 “두 라운드로는 코스를 알기에 부족했다. 라운드를 거듭하면서 알아가야 할 것 같다. 공격적인 것보다는 안정적으로 공략하겠다”고 덧붙였다.

대한골프협회(KGA)는 이번 대회에 국가대표 6명을 파견했다. 선두에 나선 양윤서를 비롯해 박서진(서문여고2)이 5언더파 67타로 공동 3위, 김규빈(학산여고1)과 홍수민(천안중앙방통고3)이 3언더파 69타로 공동 6위, 오수민(신성고2)이 2언더파 70타로 공동 11위를 각각 기록했다.

The R&A와 아시아태평양골프연맹(APGC)이 공동으로 개최하는 WAAP는 2019년 시작됐다. 지난 7회 대회에서 한국 선수들은 우승컵을 들어 올리지 못했다. 우승자는 여자 골프 5대 메이저 대회 중 3개 대회(AIG 여자 오픈, 아문디 에비앙 챔피언십, 셰브런 챔피언십) 출전권이 주어진다. 이와 함께 하나금융그룹 챔피언십, ISPS HANDA 호주 여자 오픈, 제123회 여자 아마추어 챔피언십, 오거스타 내셔널 여자 아마추어 등에 나설 수 있다.