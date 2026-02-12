문체부 장관 취임 6개월 기자간담회 “서울예술단 광주 이전 맞다” 첫 입장 “산하 기관장 인선 빨리 진행할 것”

[헤럴드경제=손미정 기자] 최휘영 문화체육관광부 장관이 다음 달 21일 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 광장 공연에 대한 적극 지원의 뜻을 밝혔다.

최 장관은 12일 서울 서대문구 모두예술극장에서 진행된 취임 6개월 기자간담회에서 “BTS의 새로운 출발을 알리는 시작을 우리나라에서 가장 상징적인 공간인 광화문에서 시작한다는 것을 매우 뜻 깊고 감사하게 생각한다”면서 이 같이 말했다.

이 자리에서 최 장관은 현재 공동위원장을 맡고 있는 대중문화교류위원회를 비롯한 다양한 채널을 통해 BTS의 공연 준비와 관련한 협의를 하이브 측과 진행 중이라고 했다. 암표 문제도 주의 깊게 들여다보는 중이다. 앞서 지난 2022년 BTS가 부산엑스포 유치를 위해 무료 공연을 열었던 당시, 수백만원에 달하는 암표까지 기승을 부려 문제가 된 바 있기 때문이다.

최 장관은 “예전의 경험이 있기 때문에 암표는 주의 깊게 보고 있다”면서 “대책을 미리 말해버리면 그것을 피해갈 수도 있다. 불쾌한 일이 생기지 않도록 노력하겠다”고 강조했다.

6월 지방선거를 앞두고 논란이 일고 있는 서울예술단의 광주 이전과 관련해서는 “광주로 가는 것이 맞다”는 입장을 처음 밝혔다.

최 장관은 “서울예술단 광주 이전과 관련해 충분한 협의가 없었다는 지적이 있어 작년 말까지 여러 의견을 듣는 시간을 가진 결과 원칙대로 하기로 했다”고 설명했다.

다만 이전 시기와 구체적인 이전 형태에 대해선 추가 논의가 필요하다는 것이 현재의 입장이다. 그는 “언제 어떤 형태로 이전할지에 대해서는 다시 논의해야 할 필요가 있다”며 “무엇보다 서울예술단의 정체성을 분명히 하는 작업을 조금 더 진행해야 할 것 같다”고 말했다.

최 장관은 서울예술단 이외 국립예술단체의 지방 이전에 대해서는 “제가 부임하기 전에 제기된 문체부 이슈이거나, 전 정부에서 추진한 산하기관 지방 이전과 관련된 이슈가 섞여 있는 상태로 아직 전반적으로 살펴보는 중이고 결정된 것은 없다”고 했다.

매달 마지막 수요일로 운영하고 있는 ‘문화가 있는 날’을 오는 4월 1일부터 매주 수요일로 확대 추진하기로 한 것에 대해서는 “기존의 문화가 있는 날이 일주일마다 반복된다는 뜻이 아니다”는 점을 분명히 했다. ‘문화가 있는 날’ 확대로 기존에 할인 혜택을 제공해온 극장 등 민간 기업의 부담이 커질 것이라는 우려에 선을 그은 것이다.

최 장관은 “이른바 ‘매마수’로 불려왔던 날이 똑같이 반복해서 이뤄진다는 뜻은 아니다”면서 “종전의 할인 혜택이 그대로일 것이란 생각은 오해다. 수요일이 ‘문화가 있는 날’이 됐으니 문화예술 관게자들과 정부, 국민, 지자체가 다 함께 풍성한 날이 될 수 있도록 (내용을) 만들어나가야 한다”고 말했다.

정부가 올해 도입을 발표한 가칭 ‘구독형 영화관람권(영화패스)’에 대해서는 “달에 얼마를 내면 몇 회를 관람할 수 있는 표준화된 ‘구독형’ 모델처럼은 하지 않을 것”이라는 점을 확인했다.

최 장관은 “얼마를 내면 몇 번을 보는 식이 아니라 특정 연령이나 특정 타깃을 겨냥해 예비·잠재 관객의 관심을 끌 수 있는 형태로 설계되는 부분이 있을 것”이라면서 “다양한 논의가 이뤄지고 있고, 구체화된 모습이 되면 (어떻게 운영될 지) 알게 되실 것”이라고 밝혔다.

광화문 한글 현판은 문화재 원형을 지키면서 ‘한글’이라는 시대적 요구를 포용하는 측면에서 처마에 한글 현판을 병행해서 다는 아이디어가 공론화 단계에 있다. 최 장관은 “국민들의 의견을 충분히 듣는 절차를 거칠 것이고, 그후 많은 의견이 모아지면 문화유산위원회의 심의를 받게 될 것”이라고 설명했다.

최 장관은 종묘 앞 세운상가 재개발 문제와 광화문 한글 현판과 관련해 문화유산의 원형 보존이란 관점에서 서로 다른 잣대를 대는 것 아니냐는 질문에 대해서는 “종묘와 광화문 모두 원형 보존이 가장 중요하다”고 강조하며 “종묘 앞 개발처럼 원형 자체에 대한 변화가 있을 수 있는 사안은 반드시 별도의 평가가 필요한 것”이라고 밝혔다.

1년 5개월째 공석인 한국콘텐츠진흥원장과 관련해 후보자 전원 낙마 소식이 들린 가운데, 최 장관은 문체부 산하 기관 기관장들의 공백 장기화에 대해선 절차를 빨리 진행하겠다는 원론적 입장을 밝혔다.

최 장관은 “자리마다 어떤 분이 적합한지 파악해야 하는 일이 먼저 이뤄져야 해서 시간이 걸린 측면이 있다”며 “장관에 취임한 지 6개월이 지났기 때문에 더는 미뤄서는 안 될 것 같아 빨리 진행하도록 하겠다”고 했다.

다만 최근 결정된 한국콘텐츠진흥원장 재공모와 관련해선 “특정 기관의 인선에 대해서 직접적으로 언급하는 것은 적절하지 않은 것 같다. 재공모 절차를 빨리 진행하겠다”고 답했다.