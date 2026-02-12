[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘아이브(IVE)’가 선공개곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’으로 본격적인 음악 방송 활동에 나선다.

12일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 이날 오후 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에서 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’의 선공개곡 ‘BANG BANG’ 무대를 최초로 공개한다.

지난 9일 베일을 벗은 ‘뱅뱅’은 발매 직후 국내 유튜브 인기 급상승 음악 1위와 국내 유튜브 일간 뮤직비디오 1위를 기록하며 높은 화제성을 입증했다. 또 멜론 TOP100을 비롯한 국내 주요 음원 차트 상위권에 안착했다.

‘뱅뱅’은 EDM과 일렉트로닉 사운드를 기반으로 웨스턴 스윙 인트로가 더해진 곡으로, 직선적인 비트와 질주하는 듯한 속도감 있는 전개가 특징이다.

앞서 퍼포먼스 비디오를 통해 공개된 파워풀한 칼군무와 멤버들의 카리스마 넘치는 표정 연기가 화제를 모은 가운데 음악 방송에서는 탄탄한 라이브와 완성도 높은 퍼포먼스를 통해 무대를 뜨겁게 달굴 전망이다.

특히 이번 신곡에는 멤버 장원영이 작사에 참여해 곡의 메시지를 한층 또렷하게 완성했다. 주변의 시선이나 소문에 휘둘리지 않고 스스로의 선택으로 상황을 개척해 나간다는 주체적인 태도를 담은 곡의 서사는 퍼포먼스와 결합되며 몰입도를 높일 예정이다.

여기에 아이브의 데뷔곡 ‘ELEVEN(일레븐)’, ‘LOVE DIVE(러브 다이브)’, ‘After LIKE(애프터 라이크)’ 등 주요 타이틀곡 작사에 참여하며 아이브의 나르시시즘 서사를 함께 만들어온 서지음 작사가를 비롯해 황유빈(XYXX) 작사가, 우주소녀 엑시가 참여해 곡의 완성도를 끌어올렸다. ‘뱅뱅’ 무대는 정규 2집 ‘리바이브 플러스’로 이어질 아이브의 새로운 서사의 출발점이 될 예정이다.

한편 아이브가 출연하는 Mnet ‘엠카운트다운’은 12일 오후 6시에 방송된다.