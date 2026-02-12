[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 변요한이 연인 티파니 영과의 결혼을 앞두고 소감을 밝혔다.

변요한은 12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 진행된 영화 ‘파반느’(감독 이종필)의 제작보고회에서 티파니 영과의 결혼을 앞둔 소감을 묻는 말에 “‘파반느’를 봐야 하는 이유다, 사랑을 받고 사랑을 주고 사랑이 무엇인지 이 영화를 통해 전 세계 시청자들을 만났으면 좋겠다”고 말했다.

이어 그는 “(결혼 관련)질문 감사드리고 응원해 주신 만큼 잘 살아가도록 하겠다”고 인사했다.

또한 변요한은 행사 말미 “사랑이라는 감정은 과학으로도 설명할 수 없고, 어느 곳이든 산소처럼 존재한다, 그런 영화가 탄생한 거 같고, 여러분이 정말 사랑할 영화 ‘파반느’를 꼭 만나보시길 바란다, 사랑하세요”라고 덧붙이기도 했다.

변요한과 티파니 영은 지난해 12월 열애 사실을 밝혔다. 두 사람은 디즈니+(플러스) ‘삼식이 삼촌’에서 함께 호흡하면서 인연을 맺었고, 현재 결혼을 전제로 진지하게 교제 중인 것으로 전해졌다.

한편 ‘파반느’는 미정(고아성 분), 요한(변요한), 경록(문상민) 세 사람이 각기 다른 상처를 품은 채 서로를 만나 삶과 사랑을 마주하는 청춘 멜로 영화다. 오는 20일 넷플릭스를 통해 공개된다.