[헤럴드경제=민성기 기자] 노르웨이 바이애슬론 남자 대표팀 스투를라 홀름 레그레이드(28)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 동메달을 획득한 뒤 생방송 인터뷰에서 “바람을 폈다”고 고백한 가운데, 그의 전 연인이 “그를 용서하기 힘들다”고 입장을 밝혔다.

레그레이드의 전 여자친구 A 씨는 11일(현지시간) 노르웨이 매체 VG를 통해 “(레그레이드를) 용서하기 어렵다. 전 세계 앞에서 사랑을 고백한 후에도 마찬가지”라고 말했다.

A씨는 “나는 이런 상황에 놓이길 원치 않았다. 이런 상황을 감당해야 한다는 게 너무 힘들다”며 “레그레이드와 연락을 주고받았고, 그도 이 문제에 대한 내 생각을 알고 있다”고 했다.

그러면서 “이 힘든 시기에 저를 따뜻하게 안아주고 응원해 준 가족과 친구들에게 감사하다”며 “제가 누군지도 모르면서 저를 생각해주시고 위로해주신 모든 분들께도 감사드린다”고 전했다.

앞서 레그레이드는 전날 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분 19초8을 기록해 요한 올라브 보튼(노르웨이·51분 31초5)과 에릭 페로(프랑스·51분 46초3)에 이어 3위를 차지하며 동메달을 따냈다.

논란이 된 지점은 메달을 딴 직후 그가 한 인터뷰였다. 그는 경기 직후 노르웨이 방송사 NRK와의 인터뷰에서 “3개월 전 여자친구에게 가장 큰 실수를 저질렀다”며 자신의 불륜 사실을 고백했다.

그는 “지난 일주일은 인생에서 가장 힘든 시간이었다. 6개월 전 인생의 사랑을 만났고, 3개월 전 그 신뢰를 깨뜨렸다”면서 “인생에서는 이미 금메달을 가지고 있었는데, 그것을 잃었다”고 말했다.

이어 “지금 이 순간을 가장 나누고 싶은 사람이 있지만, 그가 보고 있을지는 모르겠다”면서 “이 선택이 옳았는지는 모르겠지만, 최소한 모든 것을 시도하지 않았다고 후회하고 싶지는 않았다”고 전했다.

그러면서도 “금메달을 딴 요한의 우승 순간을 망치지 않았기를 바란다”며 “이 일이 오래 이야기되지 않기를 바란다. 이 일은 하루 이틀로 끝났으면 한다”고 덧붙였다.

한편 라에그리드는 2022 베이징 동계올림픽 계주 금메달에 이어 두 번째 올림픽 메달을 보유하게 됐다.