대전지점 김기양 영업이사, 작년 382대 판매 현대차 “다양한 포상 제도 운영, 영업 현장 자긍심 고취”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 2025년 전국 판매 우수자 승용 10인 및 상용 3인의 명단을 공개하고, 대전지점 김기양 영업이사가 승용 최다 판매 직원에 올랐다고 12일 밝혔다.

김기양 영업이사는 지난해 차량 382대를 판매해 5년 연속 현대차 승용 판매 1위로 등극했다. 김기양 영업이사는 1991년 10월 현대차 입사 이래 지난해까지 누적 6948대를 판매했다.

김기양 영업이사는 “고객과의 신뢰와 꾸준한 소통이 있었기에 오늘의 결과가 가능했다고 생각한다”라며 “올해는 더 세심히 움직이고, 더 깊이 있게 일하며 변함없이 진심을 다하겠다”라고 소감을 밝혔다.

김기양 영업이사에 이어 승용 판매 우수자 TOP 10에는 ▷성동지점 이정호 영업이사 (’25년 368대 판매) ▷서대문중앙지점 최진성 영업이사(328대) ▷수원지점 권길주 영업부장(325대) ▷서초남부지점 권윤형 영업부장(247대) ▷반포지점 김영환 영업부장(230대) ▷중랑지점 박종철 영업부장(205대) ▷여의도지점 최우혁 영업과장(202대) ▷대천지점 권영호 영업부장(199대) ▷천안시청지점 이석이 영업부장(197대)이 이름을 올렸다.

상용 판매 우수자 TOP 3는 ▷울산트럭지점 최근민 영업부장(201대) ▷경기트럭지점 송재열 영업부장(172대) ▷대구트럭지점 김윤구 영업부장(158대) 순이다.

현대차는 판매 직원의 자긍심을 고취하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 이번 ‘전국 판매 우수자 선정’을 비롯해 ‘더 클래스 어워즈’, ‘판매 명예 포상 제도’ 등 다양한 포상 제도를 운영하고 있다.

전국 판매 우수자 선정과 더 클래스 어워즈는 현대차의 연간 판매 우수 직원을 선정해 시상하는 행사다. 전국 판매 우수자 선정은 연간 전국 판매 우수 직원을 대상으로, 더 클래스 어워즈는 연간 판매대수 실적을 구간별로 나눠 구간별로 포상한다.

판매 명예 포상제도는 승/상용 각각 누계 판매 ▷2000/1000대 달성 시 ‘판매장인’ ▷3000/1500대 달성시 ‘판매명장’ ▷4000/2000대 달성 시 ‘판매명인’ ▷5000/2500대 달성 시 ‘판매거장’이란 칭호와 함께 부상을 수여하는 제도다.

현대차 관계자는 “산업 패러다임의 지속적인 변화에 맞춰 ‘고객 만족’이라는 결실을 맺기 위해 올해도 끊임없는 혁신을 위해 노력을 다하겠다”라고 말했다.