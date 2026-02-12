상하이 기가팩토리서 생산한 차량 약 100만대에 적용

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 전기차 회사 테슬라가 중국 최대 기술기업 텐센트(騰迅·텅쉰)의 위챗(微信) 기능이 탑재된 차량을 내놓는다.

11일(현지시간) 로이터통신은 테슬라와 텐센트 클라우드가 이날 파트너십을 맺고 중국 내 모델3와 모델Y에 위챗을 연동하겠다고 발표했다고 보도했다.

위챗은 중국인이 가장 자주 사용하는 모바일메신저다. 일상 연락부터 결제, 예약, 택시 호출 등에 두루 사용된다.

이에 따라 중국 테슬라 운전자는 차량 내에서 위챗을 통해 간편하게 위치 공유 및 인공지능(AI) 추천 서비스를 이용할 수 있게 된다. 위챗 대화창에 공유된 위치를 바로 전송하고, 주변 식당이나 주차장, 충전소 위치 등을 추천받는 식이다. 또 차량 내에서 위챗 페이로 결제하는 것도 가능해진다.

위챗 연동 기능은 무선 소프트웨어 업데이트 방식으로 상하이(上海) 기가팩토리에서 생산한 차량 약 100만대에 적용된다. 향후 출시되는 차량에도 자동 탑재될 예정이다.

테슬라와 텐센트는 과거부터 밀접한 관계를 유지해왔다.

IT매체 일렉트렉에 따르면 텐센트는 2017년 테슬라 지분 5%를 매입한 바 있다. 여기에 더해 이번에는 소프트웨어 연결을 통해 시너지 효과를 낼 전망이다.

전 세계적으로 폐쇄적인 소프트웨어 정책을 고수해 온 테슬라의 정책 변화도 눈에 띈다. 이는 최근 매출 부진 속 중국 시장의 중요성을 고려해 내린 결정으로 보인다.

중국은 세계 최대 전기차 시장으로, 테슬라는 물론 합작사 상하이GM우링(SGMW), 비야디(比亞迪·BYD), 샤오미(小米), 샤오펑(小鵬·Xpeng<엑스펑>) 등 다양한 기업이 경쟁하고 있다.