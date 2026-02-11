[헤럴드경제=김용재 기자] 더불어민주당 서울시장 후보로 거론되는 정원오 성동구청장이 옛 삼표레미콘 부지에서 공장이 이전하는 과정에서 자신이 협상을 주도했다며 ‘정 구청장 때문에 개발이 늦어졌다’는 오세훈 서울시장의 비판을 재차 반박했다.

정 구청장은 11일 오후 서초구 서울지방변호사회 회관에서 한국사내변호사회가 주관한 저서 ‘성수동’ 관련 간담회에서 삼표레미콘 부지 개발을 더 빨리 진행하지 못했다는 지적에 관해 질문받았다.

이에 정 구청장은 2015년 삼표레미콘 폐수 무단 방류 사건으로 사회적 공분이 일고 공장을 이전해야 한다는 여론이 일었던 상황을 설명하며 “당시 박원순 서울시장이 2016년 1월 성동구 신년인사회에서 주민 앞에서 레미콘 공장 이전을 공식화했다”고 말했다.

정 구청장은 “그로부터 1년 반 정도 서울시와 삼표, 성동구가 레미콘 공장 이전 협상을 계속했고 2017년 이전 협약을 공식화했다”며 “공장을 이전하기로 합의된 상태에서 박원순 당시 시장의 유고 사태가 일어났던 것”이라고 부연했다.

그러면서 “오세훈 시장이 2021년에 보궐선거로 들어와 1년도 안 된 2022년 3월 공장이 철거식을 하게 됐다. 그게 현재까지 진행된 상황”이라고 덧붙였다.

선거법 위반 가능성을 의식해 자세히 언급하진 않았지만, 이날 정 구청장의 발언은 지난 3일 오 시장이 삼표레미콘 부지를 찾아 “정 구청장이 사전협상제도를 쓰지 않아 개발이 지연됐다”고 주장한 데 반박하는 취지다.

오 시장은 당시 “보궐선거로 돌아와 보니 전임 시장님과 정 구청장이 6년 동안 한 일은 ‘레미콘 공장을 내보내고 공원을 만들겠다’는 서명을 받은 것뿐이었다. 그 상태로 제가 인수인계받고 사전협상을 시작해 2년 만에 공장을 내보낸 것”이라고 말했다.

정 구청장은 이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에서 “일을 잘한다”고 언급하면서 민주당 차기 서울시장 후보로 주목받았고, 최근 출마를 공식화했다. 정 구청장과 오 시장은 삼표레미콘 부지 개발, 시내버스 준공영제 개편, 용산국제업무지구 주택 공급안 등을 놓고 엇갈린 목소리를 내며 공방을 주고받고 있다.