레이싱걸과 로드걸 출신 모델 안나경이 라이브 방송 플랫폼 ‘플렉스티비(Flextv)’를 통해 라이브 방송에 데뷔한다.

안나경은 플렉스티비에서 첫 공식 라이브 방송을 진행하며, 그동안 SNS와 오프라인 행사에서 보여주었던 모습과는 또 다른 매력을 선보일 예정이다. 이번 방송은 팬들과 실시간으로 소통하는 형식으로 진행되며, 일상 이야기부터 활동 비하인드, 팬들과의 Q&A 등 다양한 콘텐츠가 마련될 예정이다.

안나경은 레이싱걸과 로드걸로 활동하며 밝고 건강한 이미지로 꾸준한 사랑을 받아왔으며, 최근에는 온라인 플랫폼을 중심으로 활동 영역을 넓히고 있다. 플렉스티비 첫 라이브 방송은 이러한 행보의 연장선으로, 팬들과의 거리감을 좁히는 계기가 될 전망이다.

플렉스티비 관계자는 “안나경의 첫 라이브 방송에 대한 기대감이 높다”며 “플랫폼을 통해 보다 자유롭고 친근한 소통이 이루어질 것”이라고 전했다.

한편, 안나경의 플렉스티비 라이브 방송은 플렉스티비 공식 채널을 통해 시청할 수 있다.