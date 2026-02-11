담양 무월마을, 전국 최고 농촌휴양지 ‘으뜸촌’ 선정

2025년 등급평가 전 부문 1등급 전남 단 2곳 중 하나로 품격 입증

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군(군수 정철원)은 대덕면에 위치한 ‘무월마을’이 농림축산식품부 주관 ‘2025년 농촌체험휴양마을 등급평가’에서 최고 등급인 ‘으뜸촌’에 선정됐다고 밝혔다.

‘농촌관광사업 등급결정제도’는 농촌관광시설 이용자에게 신뢰성 있는 정보와 폭넓은 선택의 기회를 제공하기 위해 농림축산식품부와 한국농어촌공사가 시행하는 제도다.

이번 평가에서 담양군은 달빛무월마을, 운수대통마을, 학동마을 등 3개 마을이 신청해 고루 높은 성적을 거뒀으며, 그중 무월마을이 체험, 음식, 숙박 모든 분야에서 1등급을 받아 ‘으뜸촌’으로 최종 선정됐다.

특히 무월마을은 전라남도 내 으뜸촌으로 선정된 단 2개소(담양 무월마을, 완도 신학마을) 중 한 곳으로, 담양군에서는 유일하게 이름을 올렸다.

이로써 무월마을은 2013년, 2015년, 2017년, 2023년에 이어 올해까지 총 5회째 으뜸촌에 선정되는 대기록을 세우며 명실상부한 대한민국 대표 농촌 여행지로 자리매김했다.

‘신선이 달을 어루만지는 듯한 아름다움’이라는 의미를 지닌 무월마을은 전통 한옥과 돌담길이 어우러진 수려한 자연경관을 자랑하며, 농산물 수확, 음식 만들기, 공예 체험 등 다채로운 프로그램으로 소규모 농촌체험 활성화에 앞장서고 있다.

이흥윤 무월마을 위원장은 “2016년 경관 부문 대통령상을 수상할 만큼 아름다운 무월마을은 자연 속에서 체험과 숙박, 식사를 완벽하게 즐길 수 있는 곳”이라며, “도시 생활에 지친 분들이 오셔서 진정한 휴식과 여유를 만끽하시길 바란다”고 말했다.