럭셔리 라인업 확대…“올해 4000대 판매 목표” “프리미엄 넘어 럭셔리 브랜드 도약 원년” 전기차 가격 경쟁에…“가격 할인 공세 지양”

[헤럴드경제=권제인 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 올해 폴스타 3와 폴스타 5를 국내 출시한다. 폴스타는 차량 라인업 확장을 기반과 럭셔리 브랜드로의 도약을 통해 올해 전년 대비 30% 이상 증가한 4000대를 판매하겠다는 목표다.

폴스타는 11일 서울 용산구 하얏트호텔에서 ‘2026 폴스타 미디어 데이’를 개최하고 올해 판매 전략과 목표를 제시했다. 폴스타는 올해를 프리미엄 투 럭셔리’ 전환의 원년을 삼아 럭셔리 전기차 브랜드로의 도약을 추진한다.

올해 폴스타는 기존 폴스타 4에, 폴스타 3와 폴스타 5를 더해 D세그먼트부터 F세그먼트까지 아우르는 라인업을 완성한다. 폴스타 3는 오는 2분기 출시, 3분기 인도를 목표로 하고 있으며, 폴스타 5는 3분기 출시, 4분기 인도를 목표로 두고 있다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “2025년이 폴스타 4를 통해 성장의 기반을 다진 한 해였다면, 2026년은 폴스타 3와 폴스타 5를 중심으로 럭셔리 전기차 브랜드로 본격 도약하는 해가 될 것”이라고 말했다.

폴스타 3는 스칸디나비안 디자인, 강력한 성능, 고급 편의사양과 첨단 주행 보조 시스템 등 폴스타의 역량과 기술을 집약한 브랜드 최초의 퍼포먼스 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. ▷액티브 에어 서스펜션 적용을 통한 최적의 차체 제어와 안락한 승차감 ▷낮은 무게중심과 정교한 무게 배분으로 실현한 역동적인 주행 성능 ▷800V 기반의 충전 성능 및 편의성 ▷WLTP 기준 최대 635㎞의 주행거리 등 플래그십 SUV로서 독보적인 상품성을 갖췄다.

폴스타 5는 4도어 퍼포먼스 그랜드 투어러로 폴스타의 디자인과 기술, 지속 가능성 역량을 집약한 플래그십 모델이다. 폴스타 5는 폴스타가 전기 퍼포먼스 브랜드로 차별화하는 데 핵심적인 모델로 ▷자체 개발 본디드 알루미늄 플랫폼을 최초 적용하고 ▷800볼트 기반 폴스타 퍼포먼스 아키텍처 및 SK온의 NMC배터리 탑재 ▷최대 출력 650㎾ 최대 토크 1015Nm(103.5㎏-m)의 강력한 성능 ▷WLTP 기준 최대 678㎞의 넉넉한 주행거리 ▷동급 최고 수준의 2열 탑승 공간 등 럭셔리 GT로서의 매력을 두루 갖췄다.

함 대표는 “폴스타 3는 E세그먼트 SUV 중 가장 매력적인 가격으로, 폴스타 5는 시장 예상보다 훨씬 경쟁력 있는 가격으로 책정될 것”이라고 말했다. 다만, 국내 전기차 시장에서 이어진 할인 공세에 대해선 “폴스타는 보급형이 아닌 고급 전기차 시장에서 경합하고 싶다”며 “고객의 혼란을 야기하거나 브랜드 이미지를 저해하며 중고차 가치에 부정적인 영향을 미치는 가격 할인 공세는 지양하겠다”고 답변했다.

아울러 폴스타코리아는 브랜드 인지도 확대 및 고급스러운 브랜드 이미지 구축을 위해 브랜드 앰배서더 김우빈을 선정했다. TV커머셜 CF를 비롯해 다양한 콘텐츠와 참여형 프로그램으로 고객 소통을 강화하고, 브랜드에 대한 신뢰와 가치를 높이는 데 주력할 계획이다.

리테일 접점도 확장한다. 1분기 내 한남 전시장을 강남 도산대로로 확장 이전하고, 대구 전시장을 신규 오픈한다. 연내에는 일산 및 인천 지역 전시장까지 신규 오픈해 리테일 접점을 7곳에서 10곳으로 확대한다.

또한, 소유 경험 고도화를 위해 충전 인프라 구축에 집중하여 2030년까지 전국 40개소에 400기 이상의 충전기를 확충한다. 또한, 2월 출시 예정인 폴스타 오너 애플리케이션으로 서비스 예약부터 정비 이력 확인까지 통합 관리 환경을 구축한다.

폴스타코리아는 제품, 브랜드, 고객 경험의 3대 핵심 축을 기반으로 올해 전년 대비 30% 이상 성장한 4000대 판매할 계획이다.