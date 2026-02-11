글로벌 설계 ‘아르카디스’·구조 전문 ‘에이럽’과 협업

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 압구정5구역 재건축 사업의 차별화한 설계를 위해 글로벌 설계 리더인 아르카디스(ARCADIS), 세계 최고 권위의 초고층 구조 기술 리더 에이럽(ARUP)과 협업하기로 했다고 11일 밝혔다.

이번에 DL이앤씨와 손을 잡은 아르카디스는 네덜란드에 본사를 둔 글로벌 건축·엔지니어링·컨설팅 그룹이다. 전 세계 30여개국에서 도시 개발과 주거, 상업, 복합개발 프로젝트를 수행해 왔다. 미국 빌딩 디자인&건설(BDC) 매거진으로부터 최근 2년 연속(2024~2025년) 북미 1위 건축사무소에 선정된 바 있다.

주요 프로젝트로는 아랍에미리트 두바이 초고급 프로젝트인 로열 아틀란티스 호텔&레지던스와 미국 로스앤젤레스 포시즌스 프라이빗 레지던스 등이 꼽힌다. 단순한 설계 용역을 넘어 주거 전반의 기획·설계·운영 전략을 통합적으로 제안하는 ‘글로벌 설계 그룹’이란 평가를 받는다.

에이럽은 구조 설계 분야에서 세계적인 명성을 지닌 기업이다. 영국 런던의 초고층 랜드마크 더 샤드, 싱가포르 복합 리조트 마리나 베이 샌즈, 미국 캘리포니아의 애플 파크 등 세계적 프로젝트 구조 설계를 통해 공간의 가능성을 확장해 왔다. 특히 호주 시드니 오페라하우스의 구조 엔지니어로 참여, 당시에는 구현이 불가능하다고 여겨졌던 곡면 지붕 구조를 현실로 만들어낸 바 있다.

DL이앤씨는 압구정5구역에서 아르카디스와 에이럽의 글로벌 설계·구조 역량을 실제 주거 공간으로 고스란히 반영해 대한민국 최고의 자산 가치를 지닌 역작으로 만들어내겠다는 전략이다.

DL이앤씨 관계자는 “집에 삶을 맞추는 것이 아니라, 각자의 삶에 집이 어우러져 살수록 더 가치가 높아지는 집을 설계한다는 것을 목표로 압구정5구역이 세계적인 랜드마크가 될 수 있는 비전을 제시하겠다”고 밝혔다.

DL이앤씨는 하이엔드 브랜드 ‘아크로(ACRO)’를 내세워 조합원들에게 새로운 주거의 지향점을 선보일 예정이다. DL이앤씨는 “실제로 살 때 가치가 느껴지고, 시간이 지날수록 신뢰가 쌓이는 주거를 목표로 한다”면서 “구조라는 단단한 기반 위에 고객이 바꿀 수 없는 본질적인 설계에 집중해 거주자의 삶이 자연스럽게 축적되는 공간을 짓겠다”고 말했다.

