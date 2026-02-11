[헤럴드경제=장연주 기자] 사망 사건의 현장 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 고인을 조롱하는 듯한 문구를 남겼다가 직위해제 된 현직 경찰관이 경찰 수사를 받게 됐다.

경기 안산상록경찰서는 공무상 비밀누설 혐의로 광명경찰서 소속 A경위를 형사 입건했다고 11일 밝혔다.

A경위는 지난 6일 광명에서 발생한 변사사건 현장에 출동했다가 촬영한 현장 사진을 자신의 SNS 올리며 “이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?”이라는 문구를 쓴 혐의를 받고 있다. 그는 “선지를 앞으로 먹지 말아야지”라는 등 부적절한 글도 남겼다.

A경위는 스스로 부적절하다고 판단해 게시물을 당일 삭제했지만, 캡처본이 퍼져 나가면서 논란이 일었다.

더욱이 이 같은 사실이 언론보도로 알려지자 경찰청은 지난 10일 언론 공지를 통해 “A경위를 직위해제하고, 수사 및 감찰 조사를 지시했다”고 밝혔다.

광명경찰서장은 A경위에 대한 수사를 의뢰했고, 이에 따라 인접서인 안산상록경찰서가 수사에 착수했다.

A경위가 올린 사진은 총 4장으로, 사망자의 시신이 흰 천으로 덮인 모습과 폴리스 라인이 둘러싸인 현장의 장면 등이다.

경찰은 이 중 지문자동검색시스템(AFIS·아피스) 사진이 게시된 점에 주목하고 있다.

A경위는 아피스 화면상에 사망자로 추정되는 사람의 지문이 드러난 사진에 “과학수사의 힘”이라는 문구와 경찰관 이모티콘을 달아뒀다.

하지만 경찰은 일반인이 접근 불가능한 경찰 내부 시스템을 이 같이 SNS에 게시한 점은 위법 소지가 있다고 보고 수사중이다.

또 상급기관인 경기남부경찰청은 A경위를 상대로 감찰을 진행중이다.

A경위는 감찰 조사에서 문제의 사진을 모두 현장에서 직접 찍었다고 인정한 것으로 전해졌다.

그는 “추운 날씨 속에 현장 경찰관들이 열심히 일하고 있다는 사실을 알리고 싶었다”는 취지로 진술했다.

경찰은 A경위의 행위가 국가공무원법상 품위손상에 해당한다고 보고, 감찰을 마치는 대로 징계위원회를 개최할 방침이다.

이와 별도로 경찰은 “사망자 유족을 찾아 사과했다”며 “현재는 법리 검토를 하는 단계이며, 조만간 A 경위를 불러 조사할 것”이라고 밝혔다.