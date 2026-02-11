윤리위 출석하며 지도부 직격

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표 제명 반대 서명을 주도했다는 이유로 당 중앙윤리위원회에 제소된 배현진 의원(서울시당위원장)은 11일 “저를 정치적으로 단두대에 세워 마음에 맞지 않는, 혹은 껄끄러운 시당위원장을 징계할 수는 있으나 민심은 징계할 수 없다”고 말했다.

배 의원은 이날 오전 서울 여의도 당사에서 열린 윤리위 회의에 출석하며 이같이 말했다.

그는 “오늘 운영위원회에서 (저를) 제소한 당협위원장이 직접 해명하는 과정에서도 사실이 아닌 내용과 본인 추정, 오해 섞인 말들이 있어 (윤리위 제소의) 근거가 희박하다는 당협위원장의 지적 또한 있었다”며 “그렇기 때문에 윤리위에서 상식적이고 합리적인 판단을 하고 있으리라 생각한다”고 했다.

배 의원은 “다만 염려되는 것은 윤리위가 당원권 정지 등 결정을 내려 한창 서울시 선거를 준비하는 저희 서울시당의 공천권 심사를 일제히 중단시키고 6개월간 쌓아 온 저희 조직을 완전히 해산시키는 길로 가는 것”이라며 “공천권은 중앙당 지도부 전유물이 아니다”라고 지적했다.

한편 서울시당 윤리위는 전날 오후 회의 끝에 “전두환, 노태우, 윤석열 전 대통령 사진을 당사에 걸어야 한다”는 취지로 주장한 보수 유튜버 고성국씨에 대해 “민주화 운동의 역사를 부정함으로써 국민적 갈등을 첨예하게 조장했다”며 ‘탈당 권유’를 의결했다. 다만 고씨가 이의 신청 의사를 밝혀 최종 결정은 중앙윤리위에서 내려질 전망이다.

배 의원은 “저희 서울시당의 일관된 입장은 국민과 시민의 마음에 합당한 마음으로 가는 것”이라며 “중앙당이 처리하기 힘든 숙제를 저희 서울시당 윤리위가 용기 있게 해냈다고 생각한다”고 말했다.