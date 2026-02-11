[헤럴드경제=이원율 기자]“인생 최대 실수를 범했습니다. 그녀(여자친구)를 두고 바람을 피웠습니다.“

노르웨이 바이애슬론 남자 대표팀의 스투를라 홀름 레그레이드(28)가 동메달을 딴 직후 방송 인터뷰 중 본인의 최근 ‘사생활’을 갑작스럽게 고백해 화제다.

레그레이드는 10일(현지시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분19초8을 기록해 ‘대표팀 동료’ 요한올라브 보튼(51분31초5)과 에릭 페로(프랑스·51분46초3)에 이어 동메달을 땄다.

그런 레그레이드는 경기 직후 인터뷰 중 갑자기 눈물을 글썽였다. 눈물의 이유는 메달만은 아니었던 것으로 보인다. 그가 갑자기 잘못을 참회했기 때문.

레그레이드는 노르웨이 방송사 NRK와의 인터뷰에서 “6개월 전 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람”이라며 “3개월 전 인생 최대 실수를 저질렀다. 그녀를 두고 바람을 피운 것”이라고 했다.

그는 “일주일 전 내가 저지른 일을 그녀에게 털어놨다”며 “많은 분이 이제 저를 다른 눈으로 보겠지만, 제 눈에는 오직 그녀뿐”이라고 했다. 그러면서 “지금 이런 말을 해 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만, 최근 운동은 뒷전이었다”며 “메달을 그녀와 나누고 싶다”고 덧붙였다.

레그레이드는 또 다른 인터뷰에서도 여자친구를 간접적으로 언급, “지난주부터 감당해야 할 일이 많다. 우리 둘 다 터널 끝에 빛이 있기를 바란다”며 “그녀가 나를 계속 사랑해주기를 바란다”고 고백했다.

그는 금메달을 딴 팀 동료 보튼의 스포트라이트를 빼앗은 것 같아 미안하다고 하며 “이런 인터뷰를 한 것은 정말 이기적인 행동일지도 모른다. 지금 나는 제정신이 아니다”라고 사과하기도 했다.

한편 이날 보튼은 처음으로 출전한 올림픽에서 금메달을 목에 걸었다. 경기 후 눈물을 보인 보튼은 “마지막 바퀴는 매우 감정적인 순간이었다”고 회상했다.