[헤럴드경제=김주리 기자] 미국 텍사스주가 ‘살을 파먹는 기생 파리’로 불리는 신세계 나사벌레(New World Screwworm, NWS) 유입에 대비해 ‘사전 재난선언’을 선포하며 재난 대응 체제에 들어갔다.

지난 5일(현지시간) 그렉 애벗 텍사스 주지사는 사전 재난선언을 발령하고, 나사벌레의 북상 가능성에 선제 대응하겠다고 밝혔다. 애벗 주지사는 성명을 통해 “주법은 가축과 야생동물, 재산에 심각한 피해를 줄 수 있는 해충 확산 위협을 막기 위해 사전에 조치할 수 있도록 하고 있다”고 전했다.

신세계 나사벌레는 남미와 키리브해 지역에서 흔히 발견되는 기생성 파리의 일종이다. 이 벌레는 온혈 동물과 가축의 조직에 알을 낳으며 드물게는 사람도 감염될 수 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 나사벌레는 개방된 상처 부위에 알을 낳는다. 또한 미국 질병통제예방센터는 “나사벌레는 한 번에 200~300개의 알을 낳으며, 10~30일의 수명 동안 최대 3000개의 알을 낳는다”고 설명했다.

나사벌레가 조직에 알을 낳으면, 부화한 구더기가 살을 먹으면서 피해를 준다. 실제로 지난해 미국 플로리다주에서는 도미니카 공화국을 방문한 뒤 감염된 환자에게서 나사벌레 유충 100~150마리가 제거된 사례가 보고됐다. 당시 병원 측은 유충이 워낙 많아 흡입 장비가 막힐 정도였다고 한다.

애벗 주지사는 공원·야생동물국과 동물보건위원회에 공동 대응팀을 구성해, 나사벌레 대응 전담 조직을 가동하도록 지시했다. 이와 함께 나사벌레 확산을 차단하기 위한 대규모 시설 건설도 추진하고 있다. ‘불임 수컷 파리’를 방사해 번식을 차단하는 방식으로, 지난 1960년대 같은 방식으로 나사벌레를 근절한 전례가 있다.