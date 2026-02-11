‘민폐’ 美 스토더드, 이날 하루 2회 ‘꽈당’

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 쇼트트랙 대표팀의 첫 레이스에 찬물을 끼얹은 미국 쇼트트랙 대표팀 선수들이 무른 빙질 탓에 실수가 나왔다고 밝혔다.

미 쇼트트랙 국가대표인 재미동포 앤드루 허(한국명 허재영)는 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성 2000ｍ 계주를 마친 뒤 공동취재구역에서 “평소 우리가 타던 곳보다는 얼음이 무딘 편”이라며 “관중이 많아서 온도가 높아진 탓에 얼음 상태가 무뎌진 것 같다”고 말했다.

이어 “얼음이 너무 부드러우면 힘을 제대로 줄 수 없다”며 “그래서 많이 넘어진 것 같다”고 밝혔다.

미국은 혼성 2000ｍ 계주 준결선에서 1위를 달리다가 커린 스토더드가 미끄러져 넘어지면서 4위로 밀려 결선 진출에 실패했다. 이뿐이 아니라 스토더드는 추격하던 한국 대표팀 김길리(성남시청)를 덮쳤고, 두 선수는 함께 나뒹굴었다. 한국은 3위로 결승선을 통과하면서 억울하게 메달 획득 기회를 놓쳤다.

스토더느는 앞선 혼성 2000ｍ 준준결승에서도 스토더드가 넘어졌으나 같은 조 프랑스와 일본도 충돌하면서 운 좋게 2위로 준결승에 진출했다.

미국 대표팀의 또 다른 재미동포 선수인 브랜던 김은 “피겨 스케이팅과 경기장을 같이 쓰다 보니 빙질 상태가 다른 대회와는 조금 다른 것 같다”며 “쇼트트랙과 피겨 스케이팅은 빙질이 달라야 하는데, 이를 바꿀 충분한 시간이 없어서 그런 것 같다”고 답답해했다.