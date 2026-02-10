오프라인·편의점 평균 매출 신장률 상회 작년 4Q 매출, 담배 줄고 일반상품 ↑

[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 지난해 매출액과 영업이익이 역대 최대 실적을 기록했다.

BGF리테일은 10일 지난해 연결 기준 매출액이 전년 대비 4.2% 증가한 9조612억원을 기록했다고 공시했다. 영업이익은 전년 대비 0.9% 증가한 2539억원이다.

지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3.4% 늘어난 2조2923억원이다. 영업이익은 같은 기간 24.4% 증가한 642억원으로 집계됐다.

이는 지난해 주요 오프라인 유통사(0.4%) 및 편의점 업계 평균 매출 신장률(0.1%)을 크게 상회하는 수치다.

BGF리테일 측은 “상품 측면에서 두바이 디저트 시리즈를 업계에서 가장 먼저 출시해 관련 수요를 선점했다”며 “메타몽·브롤스타즈 등 유명 IP 제휴 상품 등이 흥행하며 매출 상승을 견인했다”고 말했다. 이어 “쿠팡이츠 입점, get 커피 배달 확대 등 퀵커머스 서비스를 강화하고 상품 회전율을 높이는 점포 운영 전략으로 기존점 매출 증대를 도모했다”고 덧붙였다.

특히 지난해 4분기 실적은 일반상품의 매출 구성비가 늘어난 반면, 담배 비중이 0.7%포인트(p) 감소하며 전반적인 이익 구조가 개선됐다.

점포 수는 전년 대비 253점 순증한 1만8711점이다. BGF리테일에 따르면 2025년에 개점한 신규점의 일매출은 전년 대비 6.4% 신장했다.