[헤럴드경제=함영훈 기자] 에버랜드는 오는 14일부터 닷새간 이어지는 설 연휴 기간, 신년 행운과 전통놀이를 테마로 한 다채로운 콘텐츠를 펼친다.

특히 에버랜드는 최근 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 사주, 타로 등 신년 운세 콘텐츠와 행운 체험을 결합한 ‘포춘마켓(포춘馬켓, Fortune Market)’ 왓에버 시리즈를 2월 한 달간 진행하고 있어 명절을 맞아 새해의 복과 긍정적인 기운을 즐겁게 나눌 수 있는 명소로 주목 받고 있다.

먼저 연휴 동안 정문에서 한복을 입고 고객을 맞이하는 직원들과 반가운 새해 인사를 나누며 입장하면 에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 병오년의 상징인 붉은 말을 타고 있는 포춘마켓 포토존을 만날 수 있다.

포춘마켓 메인 체험존인 축제콘텐츠존에서는 사주, 타로 전문가에게 무료로 운세 상담을 받을 수 있고, 꽃바람 이박사의 꽃점, 나의 띠에 맞는 맞춤 운세 뽑기, 액운 쫓기, 수정구슬 운세 점치기 등 색다른 체험 콘텐츠로 신년 행운의 기운을 가득 받아갈 수 있다.

또한 설빔을 입은 레니, 라라 캐릭터와 함께 하는 스페셜 한복 포토타임이 매일 2회 진행돼 가족, 친구, 연인과 함께 명절 추억을 인증샷으로 남길 수 있다.

인근 카니발 광장에서는 연휴 기간 매일 오전 11시부터 오후 4시30분까지 우리나라의 놀이문화를 체험할 수 있는 민속놀이 체험존이 운영된다.

윷놀이, 투호놀이, 딱지치기, 비석치기, 제기차기 등 다양한 전통놀이를 남녀노소 누구나 자유롭게 즐길 수 있어 세대를 아우르는 콘텐츠로 명절 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

설날을 맞아 한복 착용 고객을 위한 특별 프로모션도 진행된다. 한복을 입고 현장 매표소를 방문하면 우대 가격으로 에버랜드를 이용할 수 있으며, 사파리월드, 범퍼카, 챔피온쉽로데오에서는 한복 차림 고객에게 에버랜드에서 현금처럼 이용할 수 있는 솜 포인트를 받을 수 있는 ‘행운의 당근카드’를 증정한다.

외국인 방문객을 위한 설맞이 프로모션도 눈길을 끈다. 오는 22일까지 각국의 전통 의상을 입고 에버랜드를 방문한 외국인은 특별 우대 혜택을 받을 수 있어, 국적을 넘어 모두가 함께 즐기는 글로벌 명절 분위기 연출도 기대된다.

설날 분위기를 더하는 굿즈와 먹거리도 풍성하다. 포춘마켓에서 복주머니, 한복 판다 인형 등 복(福) 테마 상품을 구매하면 기념 코인을 증정하며, 이를 모아 랜덤 부적이나 배지 등 기념품으로 교환할 수 있다.

에버랜드 각 레스토랑에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국, 짬뽕 떡국, 황태 떡만둣국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보이며 명절 미식의 즐거움을 더한다.

동물들과 함께 하는 행운 이벤트도 마련됐다. 전문 주키퍼가 진행하는 애니멀톡 시간에 포춘쿠키를 선물하는 이색 이벤트가 진행되며, 설 연휴 기간 타이거밸리에서는 애니멀톡 참여 고객 중 선착순 2026명에게 한국호랑이 스페셜 배지를 증정한다.

연휴 기간 쌓인 피로는 ‘윈터 스파 캐비’에서 따뜻한 힐링 스파를 즐기며 날려보길 추천한다. 올겨울 에버랜드와 캐리비안 베이를 하루에 모두 즐길 수 있는 ‘에버 투 캐비’ 혜택이 마련돼, 오는 27일까지 에버랜드 고객은 방문 당일 캐리비안 베이를 무료로 이용할 수 있다.