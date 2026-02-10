[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 4월 첫째 주 중국을 방문할 가능성이 크다고 폴리티코가 9일(현지시간) 보도했다.

폴리티코는 이 계획에 정통한 복수의 관계자를 인용해 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4월 첫 주 베이징에서 정상회담을 가질 예정이라고 전했다. 다만 한 백악관 관계자는 방중 일정이 아직 최종 확정된 것은 아니라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난해 가을 한국 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시 주석과 회담한 뒤, 올해 4월 중 중국을 방문하겠다고 약속한 바 있다. 그러나 그동안 구체적인 일정은 공개되지 않았다.

양국 정상은 최근에도 접촉을 이어가고 있다. 트럼프 대통령은 지난 4일 시 주석과 전화 통화를 하고 무역 문제와 대만 문제 등을 논의했다고 밝혔다. 폴리티코는 지난해 부산 정상회담 당시에는 대만 문제가 공식 의제로 다뤄지지 않았다는 점을 들어, 이번 4월 회담에서는 대만 문제가 주요 의제로 거론될 가능성이 있다고 분석했다.

4월 정상회담에서는 경제·안보 분야를 아우르는 이른바 ‘빅딜’이 논의될지도 관심사다. 미중 관계는 지난해 무역전쟁으로 급격히 악화됐다가, 이후 잠정적 무역 합의로 일시적인 봉합 국면에 들어선 상태다.

대만 문제와 함께 북한 관련 의제가 정상회담 테이블에 오를지도 주목된다. 트럼프 행정부는 최근 그동안 보류해왔던 대북 인도적 사업에 대한 제재 면제를 승인했는데, 일각에서는 이를 4월 방중을 앞두고 북미 대화 재개 가능성을 염두에 둔 조치로 해석하고 있다.

트럼프 대통령은 앞서 NBC 방송과의 인터뷰에서 시 주석이 올해 말께 미국을 방문할 것이라고 언급한 바 있어, 미중 정상 간 상호 방문 외교가 본격화될 가능성도 거론되고 있다.