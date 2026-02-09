지역경기 활성화 위해 온라인 장터도 운영

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성이 설 명절을 앞두고 협력회사 물품 대금을 조기 지급하고 임직원 대상 온라인 장터를 운영하는 등 내수 경기 활성화 지원에 나섰다.

삼성은 명절 전 협력회사들의 자금 부담을 완화하기 위해 총 7300억원 규모의 물품 대금을 설 연휴 이전에 조기 지급할 예정이다.

이번 조기 지급에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 에스원 등 12개 관계사가 참여하며, 회사별로 당초 지급일보다 최대 18일까지 앞당겨 지급한다.

삼성 주요 관계사들은 협력회사들의 원활한 자금 흐름을 지원하기 위해 2011년부터 물품 대금 지급 주기를 기존 월 2회에서 월 3~4회로 확대해 운영해 오고 있다.

아울러 내수 경기 활성화를 위해 임직원을 대상으로 한 ‘설 맞이 온라인 장터’도 1월 하순부터 2월 중순까지 운영하고 있다.

온라인 장터에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성중공업, 삼성E&A, 호텔신라, 제일기획, 에스원 등 17개 관계사가 참여했다.

임직원들은 온라인 장터를 통해 전국 특산품과 지역 농가 상품, 삼성전자가 지원한 스마트공장 생산 제품 등을 구매하며 국내 소비 확대에 동참하고 있다. 지난해 설과 추석 명절 기간에는 임직원들이 총 35억원 이상을 구매해 지역 경기 활성화와 중소기업 경영 안정에 기여했다.

올해 설 맞이 온라인 장터에는 삼성전자의 스마트공장 구축 지원을 받은 중소기업 53곳이 참여해 농축수산물과 과일, 가공식품 등 67종의 상품을 판매하고 있다. 삼성전자는 2015년부터 지난해 말까지 총 3624건의 스마트공장 구축 지원 사업을 진행하며 중소기업의 제조 경쟁력 향상과 공정 혁신을 지원해 왔다.

온라인 장터에 참여한 중소기업들은 스마트공장 시스템 도입을 통해 생산성, 품질, 위생 수준을 크게 개선했으며, 현재 판매 중인 한우와 굴비 등 축수산물 역시 세척·포장 공정 자동화와 공정 개선 지원을 받은 제품들이다. 삼성은 스마트공장 지원을 통해 중소기업의 생산 효율을 높이는 동시에 안정적인 수익창출에 기여하고 있다.

한편 삼성은 온라인 장터 외에도 일부 사업장에 임직원 참여를 확대하기 위한 오프라인 장터를 추가로 마련했다. 삼성은 매년 명절마다 전국 사업장에서 직거래 장터를 운영해 왔으나 2020년 추석 이후에는 코로나19 영향으로 온라인 중심의 장터 운영을 이어오고 있다.