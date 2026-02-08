[헤럴드경제=정주원 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 김상겸이 은메달을 획득했다. 이번 메달은 이번 대회에서 대한민국 선수단이 따낸 첫 메달로, 설상 종목에서 나온 첫 시상대이기도 하다.


