“129만→99만원, 이게 웬일이냐?”…30만원 싼 ‘애플 최고 야심작’, 드디어 포착

[헤럴드경제=차민주 기자] 애플의 보급형 스마트폰 ‘아이폰17e’가 오는 19일 공개될 것으로 관측된다. 구글의 보급형 모델 ‘픽셀 10a’이 공개된 지 하루 뒤 시점이다. 이로써 업계는 애플과 구글의 ‘가성비’ 스마트폰 모델이 정면 대결할 것으로 내다보고 있다. 6일 정보기술(IT) 업계와 외신에 따르면 애플이 오는 19일 보급형 모델 아이폰17e를 전격