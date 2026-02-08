금메달 한화 337만원·은메달 205만 다음 하계 올림픽은 더 비쌀 것

[헤럴드경제=신주희 기자] 최근 금·은 가격 상승으로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 메달의 액면 가치가 사상 최고를 기록했다.

8일 CNN방송에 따르면 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 금메달의 금속 가격은 약 2300달러(337만원), 은메달은 약 1400달러(205만원)로 예상됐다.

이는 2024년 7월 프랑스 파리 올림픽 당시 금메달의 액면 가치인 900달러(131만원), 은메달 471달러(69만원)보다 각각 150%, 197% 상승한 것이다.

이는 금·은 등 귀금속 가격이 상승했기 때문으로 풀이된다.

시장조사업체 팩트셋 자료에 따르면 2024년 파리 올림픽 이후 금과 은 현물 가격은 각각 107%, 200% 올랐다.

올림픽 금메달은 전부 순금으로 만들어지지는 않는다.

금메달은 506ｇ인데 이 중 순금은 6ｇ에 불과하고, 나머지는 은으로 만들어진다.

다만 단순 금속 가격 이상으로서의 올림픽 금메달의 가치를 고려하면 그 가격은 액면 이상으로 여겨진다.

금·은 가격 고공 행진에도 수요가 여전히 강세를 보이면서 메달의 액면 가치는 더 올라갈 것이라는 전망이 나온다.

덴마크 투자은행 삭소은행의 전략가 올레 한센은 “다음 하계 올림픽의 금·은 메달은 이번 동계 올림픽 메달보다 더 비싸질 것”이라고 예상했다.