오는 11일부터 3월 24일까지 접수...초등학교 4∼6학년 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 2026년도 제11기 구로어린이나라 위원을 모집한다.

‘구로어린이나라’는 어린이들이 가상의 나라를 건국해 직접 헌법을 제정하고 정책 제안과 투표를 통해 민주주의를 배울 수 있는 특별한 교육의 장이다. 선거, 총회 등 정치 체험의 기회와 어린이들이 직접 목소리를 낼 수 있는 정책 참여의 장을 제공하기 위해 마련했다. 참여하는 어린이들은 스스로 문제를 발견하고 대안을 찾는 과정을 통해 민주시민으로서의 역량을 키우며, 구로구의 아동 정책을 함께 만들 기회를 갖는다.

실제 지난 10기 활동에서 21개교 75명의 어린이가 참여해 총 8건의 정책을 제안했으며, 이 중 6건이 구정에 반영되는 등 실질적인 성과를 거두었다.

구로구 소재 초등학교 4∼6학년 학생이면 누구나 참여 가능하다.

이달 11일부터 3월 24일까지 모집하며, 참여를 원하는 학생은 구로구청 누리집 새소식란에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 접수하면 된다.

기존 활동 위원 중 연임을 희망하는 경우 별도의 신청 절차 없이 활동을 이어갈 수 있다.

선발된 위원들은 교육, 교통안전, 문화체육, 식품위생, 인권복지, 환경의 6개 상임위원회에서 활동한다. 분야별 전문 멘토단과 함께 △안건 토론 및 정책 제안 △현장 체험학습 △공감여행 워크숍 △대통령 및 최고시민 선출 총선거 △총회 등 학교 밖에서만 경험할 수 있는 다양한 프로그램에 참여할 예정이다.

자세한 내용은 구청 교육지원과로 문의하거나 구로구청 누리집을 통해 확인할 수 있다.

구로구 관계자는 “구로어린이나라는 우리 미래의 주인공들이 민주주의를 몸소 체험하며 성장하는 소중한 기회가 될 것”이라며 “구로구 어린이들의 반짝이는 아이디어가 지역의 변화를 이끌 수 있도록 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.