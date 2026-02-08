[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 2월 7일과 8일 이틀간 마포 곳곳에서 열린 축구 단체 시무식에 참석했다.

7일 오전 10시에는 난지천농구장에서 상암DMC축구회 시무식이 개최됐다. 이날 박강수 마포구청장은 상암DMC축구회의 성장과 가정의 건강, 행복을 기원하는 축사를 전하며 회원들을 격려했다.

8일에도 축구에 대한 뜨거운 열정은 매서운 한파마저 잊게 했다.

난지천농구장에서는 오전 10시 마포구축구협회 신년 하례식과 11시 마포구 축구심판위원회 시무식이 차례로 이어졌다.

12시에는 동서축구회 시무식이 망원유수지 소축구장에서 열렸다.

박강수 마포구청장은 시무식에 차례로 참석해 “추운 날씨에도 축구를 향한 뜨거운 열정을 지닌 여러분을 만나 매우 뜻깊다”고 말했다. 이어 “생활체육 활성화와 지역 축구 발전을 위해 함께 여러분과 고민하고 꾸준히 힘쓰겠다”고 인사말을 전하며, 각 단체의 새해 출발을 응원하고 지역 축구의 지속적인 도약을 기원했다.