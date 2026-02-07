“사자명예훼손” 李 대통령 질타 이후 주거지 압색 “한 개인으로 힘들어…위안부법 폐지 활동 지속”

[헤럴드경제=손미정 기자] 일본군 위안부 피해자를 모욕한 혐의를 받고 있는 강경 보수단체 대표가 거리 집회를 멈추겠다고 밝혔다.

‘위안부법폐지국민행동’ 김병헌 대표는 7일 페이스북에 올린 글에서 “2019년 12월부터 진행해온 ‘위안부 사기 중단’, ‘소녀상 철거’ 촉구 거리 투쟁을 당분간 중단하고자 한다”고 밝혔다.

김 대표는 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에서 자신을 비판한 뒤 시작된 경찰의 탄압으로 집회를 이어갈 수 없다고 밝혔다.

그는 “(경찰이) 사건 본질과 아무 관련 없는 은행 계좌를 털고, 사생활까지 침해하고 있다”며 “한 개인이 감당하기에는 너무나 벅찬 일이라는 판단에 당분간 집회를 중단하기로 했다”고 적었다.

이어 “모든 활동을 중단한다는 뜻은 아니다”라며 “거리 투쟁 대신 세미나, 강연, 집필 같은 학술 활동 등으로 ‘위안부 사기 중단’과 ‘소녀상 철거’ 그리고 ‘위안부법 폐지’를 위한 활동은 계속해 나아갈 것”이라고 했다.

정의기억연대의 ‘수요 시위’ 인근에서 소녀상 철거 촉구 집회를 벌여온 김 대표는 지난해 12월 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’라는 등의 현수막을 펼쳐 든 혐의를 받는다.

이에 대해 이 대통령은 지난 1일 자신의 X(옛 트위터)에 ““전쟁범죄 성노예 피해자를 매춘부라니, 대한민국이라면 아니 사람이라면 이럴 수 없는 것”이라면서 “억지로 전쟁터에 끌려가 죽음의 공포 속에서 매일 수십차례 성폭행 당하고 급기야 학살 당하기까지 한 그들의 고통에 사람의 탈을 쓰고 어찌 그리 잔인할 수 있냐”며 강하기 질타했다.

이 대통령의 공개 비판 직후 경찰은 서초서를 집중 수사 관서로 지정하고 김 대표의 주거지를 압수수색했다. 지난 3일에는 피의자 조사를 진행했다.