백악관 “직원 실수” 해명 민주당 진영서 강한 반발

[헤럴드경제=이용경 기자] 미국 도널드 트럼프 대통령이 버락 오바마 전 대통령 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 장면이 담긴 동영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 인종차별 비판이 제기되면서 6일(현지시간) 삭제했다.

백악관은 트럼프 대통령의 SNS인 트루스소셜 계정에서 해당 동영상이 삭제됐다고 밝혔다. 그러면서 이 동영상이 공유된 것은 “계정 관리를 담당하는 직원의 실수였다”고 해명했다.

1분 분량의 해당 동영상은 트럼프 대통령이 재선에 실패한 2020년 대선이 ‘부정선거’였다는 그의 주장을 되풀이하는 내용으로, 끝에는 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 클립이 들어갔다.

배경 음악으로는 영화 ‘라이온 킹’의 삽입곡 ‘더 라이언 슬립스 투나잇’(The Lion Sleeps Tonight)이 사용됐고, 원숭이 몸을 한 오바마 전 대통령 부부가 음악에 맞춰 몸을 흔드는 모습이 담겼다.

전날 밤 동영상이 게시된 직후부터 논란이 거셌지만, 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이를 “가짜 분노”라고 일축했다.

이 동영상에 대해 민주당 진영이 강하게 반발한 것은 물론, 공화당 일각에서도 흑인 상원의원인 팀 스콧이 엑스(X·옛 트위터)에서 “그것이 가짜이기를 기도하고 있다”고 쓰는 등 비난이 잇따르고 있다.

트럼프 대통령은 오바마 전 대통령이 미국 태생이 아니라는 주장을 펴기도 했으며, 지난해에는 오바마 전 대통령이 백악관 집무실에서 체포돼 죄수복을 입고 철창에 갇힌 인공지능(AI) 생성 영상을 트루스소셜에 올린 바 있다.

또한 흑인인 민주당의 하킴 제프리스 하원 원내대표가 가짜 콧수염을 달고 멕시코 전통 모자인 솜브레로를 쓴 모습이 담긴 AI 영상도 올려 인종 차별 비판에 직면하기도 했다.