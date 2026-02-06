‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅 주재

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 6일 “서울 아파트 한 평에 3억씩 한다는게 말이 되냐? 서울 한 채 값이면 어느 (지방) 아파트 한 동을 살 수 있다고, 실제로 그게 (이치에) 맞냐”고 지적했다.

이 대통령은 6일 경남 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 수도권 부동산 문제를 재차 지적하며 이같이 말했다.

우선 이 대통령이 집값 얘기를 꺼내며 “요새 서울·수도권은 집값 때문에 시끄럽죠. 제가 그거 때문에 좀 힘들다”고 말하자 청중들 사이에서 웃음이 터져 나왔다.

이어 이 대통령은 “물론 개인들이 특별한 이유 때문에 ‘200억이라도 좋아’ 그 돈내고 사는 것을 뭐라하지는 않는다”면서도 “평균적으로 그런 가격을 향해서 다 올라가면 과거 일본처럼 잃어버린 20년을 겪지 않을 수 없다. 언젠가는 (집값의) 막바지가 있지 않겠냐. 하늘끝까지 올라갈 수는 없다”고 지적했다.

이 대통령은 수도권 집중 문제에 대해 “누가 해결할 수 있느냐”며 “정치가 하는 것”이라고 강조했다. 이어 “정치는 사람으로 치면 머리 같은 역할”이라며 “머리가 어떤 생각을 하느냐에 따라 동쪽으로 갈 수도 있고, 서쪽으로 갈 수도 있고, 절벽으로 떨어질 수도 있다”고 했다.

그러면서 “머릿속으로 맨날 죽을 생각만 하는 사람이 있다. 그러면 결국 진짜 죽는다. 맨날 살 생각만 하는 사람은 잘살게 된다”며 “정치도 마찬가지다. 잘 대화하고 토론해서 합리적인 방향을 정하고 가야 한다”고 말했다.

이 대통령은 지역균형발전을 위해 지방에 더 많은 재정적 혜택을 주는 등 차등 지원 정책을 추진하고 있지만, 정치권의 반대에 부딪히는 상황이라고 밝혔다.

이 대통령은 “예를 들면 아동수당도 지방은 더 많이 주자, 지역화폐도 지방에 더 많이 주자(는 생각)”이라며 “그런데 쉽지 않다. 당장 국회에서 제동이 걸렸다. 참 황당하던데, 지방에 더 많이 아동수당을 지급하자니까 태클이 걸렸다. 불공평하다(고 하더라)”고 전했다.

이어 “제가 오늘 착공식을 한 남부내륙철도도 60년 동안 한다고 말만 하고, 안 하고 있었다고 한다. (공사에) 7조1000억 원이 든다더라. 7조 원이 없어서 60년 동안 한다고 말해 놓고, 안 하고 있었다”고 지적했다.

그러면서 “(수도권 광역급행철도) GTX 1개 노선을 까는데 보통 7조 원, 10조 원이 든다. 이렇게 깔고, 저렇게 깔고 그런다. 인구가 많아서 기반시설을 수십조 원씩 들게 계속한다. 그러니까 편해서 사람이 더 몰리고, 그러니까 더한다”며 “그러니까 집이 평당 3억 원인 것”이라고 덧붙였다.