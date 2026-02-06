임직원과 ‘CEO 공감토크’ 첫 소통 경영전략·조직문화·AX 비전 공유 LNG 중심 에너지 사업, 차세대 먹거리

[헤럴드경제=정경수 기자] 장인화 포스코그룹 회장이 임직원과의 새해 첫 공식 소통 행사에서 “인공지능(AI)은 이제 선택이 아닌 사회적 인프라”라며 “AX(AI 전환)를 얼마나 빠르게 실행하느냐가 기업 경쟁력을 좌우할 것”이라고 강조했다.

장 회장은 6일 서울 강남구 포스코센터에서 열린 ‘CEO 공감토크’에서 이같이 밝혔다. 서울 지역 임직원 70여 명이 참석한 가운데 그룹 경영전략과 AX 추진 방향, 조직문화 지향점 등을 주제로 약 90분간 진행됐다. 전 그룹 임직원이 참여할 수 있도록 유튜브 생중계도 병행됐다.

행사는 장 회장의 임직원 노고에 대한 감사 인사로 시작해 주제별 비전 공유 이후 자유 토론과 질의응답 방식으로 이어졌다. 장 회장은 소통과 경청을 최우선 가치로 두겠다며 행사 시간 대부분을 토론과 질의응답에 할애했고, 현장 질문은 물론 사내 소통 채널 ‘포스코투데이’를 통해 사전 접수된 질문에도 직접 답했다.

그룹의 핵심 경쟁력을 묻는 질문에 장 회장은 “포스코그룹은 단단한 기초 위에 미래를 위한 날개를 갖춘 회사”라며 “LNG 중심의 에너지 사업을 철강과 이차전지소재와 함께 그룹의 ‘넥스트 코어’로 육성해 향후 핵심 수익원으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

조직문화에 관해서는 “비전과 전략이 아무리 훌륭해도 실행의 출발점은 조직문화”라며 “도전정신을 바탕으로 본질에 몰입할 때 압도적인 성과가 나온다”고 강조했다. 이어 “이 같은 변화는 CEO와 임직원이 같은 방향을 바라보는 공감에서 시작되며, 직원의 목소리가 실제 경영에 반영되도록 하겠다”고 말했다.

이날 행사에서는 그룹 AX 전략과 AI 활용 방안에 대한 논의도 집중적으로 이뤄졌다. 장 회장은 “지능형 자율제조, 최고 수준의 업무 수행 역량, 새로운 가치 창출을 목표로 하는 ‘미션 지향적 AX’ 전략으로 전환해야 한다”며 “핵심 과제에 집중해 성공 가능성을 높이고, 신속한 적용을 위해 외부 협력도 강화할 계획”이라고 설명했다.

AI·자동화 도입 확대에 따른 변화에 대해서는 “AI는 이제 사회 전반의 인프라가 됐으며, AX 전환을 빠르게 실행하는 기업이 경쟁에서 앞설 것”이라며 “임직원의 AI 친밀도가 자율공정 도입의 핵심인 만큼, AI 역량 강화를 위한 교육과 프로그램 참여 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.

장 회장은 마무리 발언에서 “임직원 모두가 변화의 주인공이라는 인식을 바탕으로 과감하고 속도감 있는 실행을 통해 올해 경영 목표를 반드시 달성하자”며 “무엇보다도 자신과 동료의 안전을 주체적으로 지키는 한 해가 되길 바란다”고 당부했다.

포스코그룹은 오는 2~3분기 광양과 포항을 중심으로 ‘CEO 공감토크’를 이어가며 현장 방문과 직원 초청 행사를 연계해 성과 창출 중심의 조직 문화를 강화해 나갈 계획이다.