[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이범수(56)와 통번역가 이윤진(43)이 파경 2년만에 합의 이혼했다.

이범수 소속사 와이원엔터테인먼트는 6일 “이범수 씨는 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리했다”고 밝혔다.

이어 “이범수 씨와 이윤진 씨는 충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소하였으며, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의했다”고 설명했다.

또 소속사는 “향후 이범수 씨 및 이윤진 씨, 그리고 가족을 향한 억측, 비난 및 허위사실 유포는 중단해달라”고 당부했다.

그러면서 “자녀들의 안정과 사생활 보호를 위해, 앞으로는 두 사람의 결혼생활 및 이혼 과정에 대한 추가적인 언급이나 추측성 보도는 자제해 달라”고 덧붙였다.

이윤진도 이날 자신의 SNS에 직접 이혼 소식을 알렸다.

이유진은 “약 15년 간의 결혼 생활을 마무리하고, 이범수 씨와 원만한 합의를 거쳐 협의 이혼을 하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “혼인 기간 중 대화와 소통의 부재로 생겼던 서로에 대한 오해를 풀고, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하며 응원하기로 했다”며 “배우 이범수 씨의 앞으로의 행보에도 따뜻한 응원 부탁드린다. 감사하다”고 덧붙였다.

이범수와 이윤진은 지난 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2024년 3월 결혼 14년 만에 파경 소식을 전했다.