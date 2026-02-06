건전성·사회연대·인공지능 전환(AX) 중점 추진

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 ‘2026년 주요 업무 보고회’를 개최했다고 6일 밝혔다.

업무보고회는 지난 5일 지서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 김인 새마을금고중앙회장을 비롯해 본부 임·직원과 전국 지역 본부장이 참석한 가운데 열렸다. 이번 업무 보고회는 지난 한 해의 주요 성과를 점검하고 2026년도 경영환경 변화에 대응하기 위한 전사전략과 사업 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

올해 새마을금고중앙회는 ▷지역사회와 새마을금고의 균형 발전 ▷새마을금고 건전성 제고 ▷사회연대금융 활성화 ▷생산성 중심 AX(인공지능 전환, AI Transformation) 추진 등을 중점 사업으로 삼았다.

김인 새마을금고중앙회장은 “서민과 함께하는 금융협동조합이라는 소명을 다하기 위해 최선을 다할 것”이라며 “새마을금고가 지역경제의 버팀목으로서 우리 국민께 가장 사랑받고, 가장 신뢰받는 금융기관이 될 수 있도록 모든 임직원들과 함께 노력하겠다”고 말했다.