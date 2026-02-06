요금할인·네이버페이 증정 등 NPU칩 ‘AI 5 셋톱박스’ 출시

SK브로드밴드는 신년을 맞아 디자인과 성능을 모두 잡은 ‘AI 5 셋톱박스’와 ‘기가 와이파이7’ 신규 가입 고객에게 혜택을 제공하는 ‘웰컴! TV테리어’ 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

구체적으로 이날부터 오는 4월 30일까지 신규 가입 고객 대상으로 ▷IPTV 출동비 무료(약정 무관) ▷네이버페이 증정(약정 무관) ▷안심 패키지 요금 할인(3년 약정)을 제공한다.

우선 AI 5 셋톱박스와 B tv 스탠다드(235채널) 요금제 이상 가입 고객은 IPTV 출동비 무료 혜택을 받을 수 있다. 여기에 실시간 채널과 약 20만편의 콘텐츠를 함께 볼 수 있는 ▷B tv All+(255채널+’B tv+’) ▷B tv 스탠다드+(235채널+’B tv+’) 요금제 가입 시, 네이버페이 1만원이 추가로 제공된다.

AI 5 셋톱박스에는 신경망처리장치(NPU) 칩 기반의 온디바이스AI 기술이 적용됐다. 장면마다 최적화된 화질과 색감을 자동으로 조정해 준다. 최신 4K TV를 이용자는 일반 콘텐츠도 4K급으로 시청이 가능하다. 배경음보다 목소리를 또렷하게 조정하는 인공지능(AI) 사운드 기능도 적용됐다.

디자인 측면에서도 ‘TV테리어(TV+인테리어)’ 트렌드가 반영됐다. 지름 약 10㎝ 크기에 무광 블랙의 미니멀한 디자인이 적용됐다. 여기에 대기전력 1W 수준의 초저전력 설계로 전기세 절약 효과도 갖췄다. AI 5 셋톱박스의 월 임대료는 7700원(3년 약정)이다.

지난 1월 출시한 ‘기가 와이파이7’ 공유기는 기존 대비 속도가 2배 빠르다. 투박한 외부 안테나를 기기 내부로 숨긴 ‘플랫 안테나’ 디자인이 적용됐다.

송정범 SK브로드밴드 마케팅전략담당은 “AI 5 셋톱박스와 기가 와이파이7을 통해 고객께 한 차원 높은 경험을 선사하고자 이번 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 차별화된 혜택과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다. 고재우 기자